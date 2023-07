CARDOZO: “LA VACUNA CONTRA EL DENGUE AYUDARÁ A MEJORAR LA RESPUESTA INMUNITARIA” Jueves, 6 de julio de 2023 La vacuna fue autorizada recientemente para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad, por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, ponderó la autorización reciente de la vacuna contra el Dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad.



“Es una muy buena noticia y va ser beneficioso para la población y más aún en esta parte del país por las fronteras con países endémicos. Es una estrategia que se suma a todo lo que se viene trabajando”, dijo el ministro Ricardo Cardozo y remarcó que “la vacuna sola no resuelve el problema del Dengue pero si ayudará mucho y mejorará la respuesta inmunitaria frente al virus”.



La vacuna fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Con el nombre de TAK-003, la vacuna se basa en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue. Su forma de administración son dos dosis que deben ser aplicadas en un intervalo de tres meses.



La TAK-003, también conocida como Qdenga, recibió su primera aprobación en agosto de 2022 en Indonesia y posteriormente en la Unión Europea en diciembre de 2022. Luego, le siguieron el Reino Unido en enero de 2023 y recientemente ha sido también aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA). Su utilización está contemplada para zonas endémicas. Tras la aprobación por parte de la ANMAT, el laboratorio japonés establecerá los protocolos de inicio del proceso productivo para el envío de un lote de la misma a nuestro país. Cuando esto suceda, una vez concluido ese ciclo y siempre siguiendo estándares de calidad y trazabilidad, Argentina estará en condiciones de recibir ese envío para su posterior comercialización en territorio nacional.