LA UTA ANUNCIÓ UN PARO EN EL TRANSPORTE PARA MAÑANA

Jueves, 6 de julio de 2023

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó ayer a un nuevo paro en las líneas de corta y media distancia para mañana, en reclamo del pago del aumento salarial acordado durante las recientes paritarias.

El sindicato advirtió que la medida de fuerza se debe a que las empresas no acataron la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Transporte, que dispusieron la mejora salarial para los choferes del interior y el área metropolitana.



En tal sentido, el gremio exigió en un comunicado "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (Amba) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros".



Además, destacaron que "las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores".

En su reclamo, los choferes advierten que "no pueden, ni deben, esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes y no pueden ser rehenes de la problemática del servicio".



Las cámaras empresarias y el gremio habían acordado que los choferes de colectivos que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el interior del país accederían en julio a un nuevo básico salarial de 348.800 pesos.



El acuerdo salarial, que es subsidiado con fondos de los ministerios de Transporte y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, estableció elevar el salario básico retroactivo a abril a 262.000 pesos y una suma fija no remunerativa y por única vez de 32.000.



A su vez, en mayo el básico se estableció en 284.000 pesos, en junio en 320.000 y en julio prevé un piso de 348.800, mientras que en agosto será de 380.192 y en septiembre, de 414.409.

Corrientes se plegará a la medida de fuerza por el término de 24 horas, por lo cual los demás sectores deberán permanecer atentos a las alternativas para su traslado a establecimientos escolares o a los puestos de trabajo.