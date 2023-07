AGUIRRE: "AVANZAMOS CON CRÉDITOS UVA Y YA TIENE FECHA LA LEY DE ALQUILERES"

Jueves, 6 de julio de 2023

En Cadena de Radios, Manuel Aguirre, Miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, compartió sus declaraciones sobre dos temas que se dieron en la Cámara de Diputados.

Primero, se refirió a la aprobación de la solución para la situación de quienes tomaron créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), mencionando que, "para mí, fue un paso importante. Más allá de que no hay tanta ventaja en el sentido de que tienen que seguir pagando. Tiene que haber una reducción en cuanto a la parte del costo del crédito".



Aguirre destacó los desafíos enfrentados anteriormente en relación con los intereses que estaban solamente enfocados en Buenos Aires y que eso dificultaba el avance de las propuestas en beneficio de la gente, "entonces lógicamente los legisladores eran complicados, no nos acompañaban. Rechazaban esto. Y era para el beneficio de la gente nada más".



Asímismo, expresó su satisfacción cuando dijo, "hemos trabajado mucho en este tema y hoy decirles con satisfacción que pueden pagar su casa y no alquilar. Ahora pasa al Senado, pero creo que no va haber tantos inconvenientes".



En cuanto a la reforma de la Ley de Alquileres, Aguirre mencionó: "Nosotros tenemos un centro estudiantil y la verdad es que los alquileres los estaban matando. El 23 de agosto se fijó la fecha para discutir ese tema. Siempre hablé de UVA y tema de alquileres." Esto indica que se debatirá la reforma de la Ley de Alquileres después de las elecciones primarias, y Aguirre resalta la importancia de abordar este asunto en beneficio de los inquilinos.