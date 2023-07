CURUZÚ CUATIÁ ANUNCIÓ LA II FIESTA PROVINCIAL Y XVI FESTIVAL DEL LOCRO

Miércoles, 5 de julio de 2023

El Salón Verde de Casa de Gobierno fue el escenario propicio para el lanzamiento de la II Fiesta Provincial y XVI Festival Curuzucuateño del Locro, convocatoria gastronómica por excelencia de toda la región que se realizará los días 15 y 16 de julio.

Se trata de un evento que mostrará la cultura culinaria y chamamecera, contando con una gran convocatoria de más de 50 locreros, 150 emprendedores y artesanos, acompañados con una peña el sábado 15 de julio y un escenario central el domingo 16 de julio, donde se podrán disfrutar distintos shows musicales. Esta gran fiesta forma parte de la agenda regional como un evento cultural para todas las familias.



Asistieron a la presentación, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, el subsecretario de Turismo, Carlos Gatti, el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, la directora de Cultura y Turismo, Virginia Aguirre Talamona, legisladores provinciales, embajadoras y reinas de ediciones anteriores.



Gatti destacó el trabajo junto al municipio



Al hablar ante los presentes, el subsecretario de Turismo, Carlos Gatti, destacó en primer lugar el trabajo y el compromiso de la comuna de Curuzú Cuatiá para llevar adelante el evento, enfatizando que el Gobierno Provincial, brinda todo su apoyo a esta Fiesta para que siga creciendo.



“Es importante seguir trabajando Provincia – Municipio, potenciando el desarrollo y la oferta turística en cada rincón de la Provincia, como en este caso Curuzú Cuatiá”, añadió Gatti.



A su vez, el funcionario de la cartera turística provincial resaltó que esta Fiesta es una gran vidriera para los curuzucuateños, quienes pueden mostrar no solamente su arte culinario, sino también sus costumbres, la cultura y el grado de convocatoria de turistas y las familias, por lo que el “éxito está asegurado e invitamos a todos a asistir y presenciar las distintas actividades”.



Intendente Irigoyen



Venimos trabajando desde toda la gestión municipal para que siga creciendo esta Fiesta y así lo estamos viendo año a año”, sostuvo el jefe comunal curuzucuateño, al dirigirse a los presentes.



Irigoyen dio cuenta que, en el mismo escenario del evento: el Parque Martín Fierro, “hemos hecho un gran trabajo en infraestructura, pero vamos a tener que agrandar el predio porque ha crecido la expectativa de los participantes y visitantes”.



“En esta Fiesta se combina lo culinario con nuestra tradición y cultura, donde no puede faltar el chámame ni la música tropical”, añadió el intendente, a la vez que informó que en materia hotelera “también hemos crecido, contando con 350 camas más”.



Finalmente, el jefe comunal manifestó su agradecimiento “al gran apoyo del gobernador Gustavo Valdés que siempre nos está aportando de diferente maneras y al ministerio de Turismo de la Provincia”.



Un evento que no para de crecer



La Fiesta Provincial del Locro y el Festival del Locro Curuzucuateño es un acontecimiento popular que no ha dejado de crecer. En el 2022 más de medio centenar de locreros prepararon exquisitos platos en búsqueda del título de campeón, y fueron centenares los stands de artesanos y emprendedores que pusieron a disposición del público su trabajo en múltiples rubros.



Asimismo, en la pasada edición, más de 30 mil personas le dieron un marco espectacular al amplísimo y acondicionado predio del Parque Martín Fierro, donde disfrutaron de shows musicales los dos días de realización, y elección de reina.



Los más de 50 locreros que prepararán sus exquisitos platos, lo harán con el propósito de lograr el título de campeón 2023, mientras que en los escenarios, además de los espectáculos musicales, se realizará la elección de la Reina 2023 del festival.



Además de los stands gastronómicos de los participantes del concurso del festival, hay stand de artesanos, emprendedores en el Parque Martín Fierro acondicionado para esta propuesta.



Un evento que convoca durante dos días a una fiesta de sabores, aromas, música y hospitalidad para las familias, visitantes y la comunidad toda de Curuzú Cuatiá y zonas aledañas.



Es un festival que genera recursos para la ciudad y moviliza la economía, lo que denota que la cultura no es sólo mostrar obras, música, la danza y todo lo referido a la tradición, sino también las posibilidades económicas que se generan para cada uno de los creadores de los movimientos y degustaciones de platos de cocina, en esta ocasión, el locro.