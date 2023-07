"NUESTRO RECLAMO NO ES DE AHORA, SEGUIMOS PIDIENDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONGRESO" Miércoles, 5 de julio de 2023 El Secretario General de Gobierno Germán Zarza en comunicación con este medio dese Isla Apipé se refirió a lo que será la sesión itinerante de la Cámara de Diputados de Corrientes. “Nos alegró que se nos tenga en cuenta para tratar estos temas tan sensible porque lo vivimos habitualmente”.



”Ha sucedido en varias oportunidades, una vez en el torneo Memorias del Paraná tuvimos que suspender y no nos autorizaron más”, rememoró.



Afirmó que junto al Viceintendente van a recibir a los legisladores, la ausencia de la intendente se debe a un control de Salud.