LA GARRAFA DE 10 KILOS SUPERÓ LOS 3.000 PESOS

Martes, 4 de julio de 2023

El aumento del 4,91 por ciento dispuesto a partir del primer día de este mes por el Gobierno nacional para el precio de las garrafas de gas ya se siente en Corrientes y para el común de la gente el tubo de 10 kilogramos ya cuesta más de 3.000 pesos.

En agosto habría un nuevo incremento.



En la Capital provincial, el precio de la garrafa de 10 kilos tiene como precio máximo 1.963 pesos, si la recarga se compra directamente en las plantas de distribución, mientras que con envío a domicilio el ronda los 3.100 pesos.

También a ese precio se consigue el tubo en los kioscos y puntos de ventas informales que se encuentran en los barrios, donde el cilindro más pequeño puede llegar a costar hasta 3.500, valor que queda a criterio de los comerciantes ya que las autoridades sólo regulan lo que cobran las empresas en sus plantas.



Todo esto se debe a que la Secretaría de Energía de la Nación dispuso un aumento del 4,01 por ciento aplicable desde el 1 de julio a los precios máximos de referencia de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos para fraccionadores, distribuidores y venta al público, así como el butano y el propano para los productores adheridos al programa Hogar.



A partir de esa actualización, quedaron establecidos los siguientes precios máximos para la venta directa al público en las compañías que distribuyen el gas en garrafa a los correntinos: 1.963 para la carga de 10 kilos; 2.355, para la de 12 y 2.944 para la de 15. Esos valores incluyen impuestos como el IVA e Ingresos Brutos, pero no el flete hasta el domicilio.





La resolución que habilita los aumentos explica, en sus considerandos, que los precios máximos de referencia establecidos cumplen un rol primordial para poder «dar un efectivo cumplimiento a los objetivos trazados en la Ley 26.0203, de Régimen de Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP)».





Entre esos objetivos se destaca asegurar el suministro económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos, que no cuenten con servicio de gas natural por redes. La última actualización de precios se había implementado el 10 de mayo, retroactivo al 1 de abril y desde la Secretaría de Energía se consideró necesario un incremento de acuerdo a la variación experimentada en los valores asociados a la producción de GLP, así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista, manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del programa Hogar.





En este contexto, desde la Subsecretaría de Comercio de la Provincia indicaron que las distribuidoras de gas ya tienen habilitada la posibilidad de aplicar un nueva actualización en agosto, aunque hasta el momento se desconoce el porcentaje.



Vale recordar que el programa Hogar tiene como objetivo facilitar el acceso a la garrafa para hogares y entidades de bien público. El beneficio consiste en un subsidio directo y mensual de 1.581 pesos, fijado por la Secretaría de Energía de la Nación, que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kilos para los hogares de menores ingresos y entidades de bien público que no cuenten con conexión a la red de gas natural.





El subsidio se deposita a través de la Anses y varía en función del tamaño del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario estacional. Al cobro básico asignado al beneficiario puede sumarse un adicional durante los meses de invierno, en los casos de viviendas habitadas por más de cinco personas.





Pueden solicitar el subsidio todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (Smvm) o tres salarios si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.





En el caso de los monotributistas, lo pueden solicitar los hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive), o los hogares con un integrante que posea un certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive).