"TENEMOS UNA LISTA QUE REFLEJA LA PLURALIDAD DE NUESTRO ESPACIO POLITICO" Miércoles, 28 de junio de 2023 "Esta lista única quiere decir que no anteponemos los intereses partidarios sino que para estas PASO estos son nuestros candidatos,es lista única", dijo. "Quiero agradecer el entendimiento de todos.Solamente la madurez, politica y la generosidad puede comprender que no se trata de uno sino de lo que pensamos,representamos, del esfuerzo colectivo de concejales,intendentes,dirigentes y la confianza depositada de miles de ciudadanos que depositan sue speranza en nosotros para administrar y llevar adelante sin defraudar al electorado",dijo Valdés.



"Así como vamos a ganar las PASO en Agosto ,así vamos a ganar las elecciones y poner un nuevo presidente ",resaltó el primer mandatario correntino.



"Los correntinos a lo largo del historia siempre fuimos soldados,los que nos encolumnamos al rededor de las causas nobles.Hoy tenemos la causa dle pueblo de la provincia de Corrientes,del desafio de construir un futuro mejor no pensando en un dirigente o un pueblo sino para todos los correntinos",agregó.



"Tenemos una interna entre dos pre candidatos a presidentes,a ellos les vamosa decir que los correntinos somos los soladdos de la causa del puebloa rgentino,por eso estamos juntos y trabajamos juntos",explicó.



"Yo prefiero renunciar a mi cargo de Gobernador de la provincia de Corrientes antes que entregar a mi pueblo a estar bajo una justicia amañada" (G.Valdés)







El Gobernador mencionó dentro de los temas salientes de agenda por mejorar,exigir y proponer ; "el cese de la discriminación de un Gobierno nacional que dice que representa a la clase baja que nos discriminen en la construcción de viviendas porque por pensar diferente nos dejan afuera de los planes de la Nación Argentina.No ando con vueltas ni rodeos y no lo voy a hacer con nuestros candidatos a presidentes de la Nación . Esperamos Políticas para acompañar al sector productivo,que Nación pague todo lo adeudado por regalías de Yacyretá".



"NECESITAMOS HABLAR DE SOBERANIA ARGENTINA,NECESITAMOS HABLAR DE LIMITES EN LA ZONA DE LA ISLA APIPE" (GUSTAVO VALDES).



"EL GOBIERNO NACIONAL NO HIZO NADA POR EL TURISMO EN LOS ESTEROS DEL IBERA,QUEREMOS CUIDAR NUESTRO MEDIOAMBIENTE Y HABLARLO CON LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES DE LA NACION".(G.VALDES)







"TENEMOS QUE DEJAR DE TENER UN GOBIERNO NACIONAL TRIPARTITO PARA ESO NECESITAMOS FORTALECER EL SISTEMA FEDERAL".(G.VALDES)



R:Clara González.-