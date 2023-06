"ARGENTINA NO PUEDE DEJAR PASAR LO QUE OCURRIÓ" Miércoles, 28 de junio de 2023 El embajador argentino en Paraguay, se refirió a lo sucedido en la costa de Ituzaingó, donde pescadores correntinos fueron abordados por miembros de la Armada paraguaya, avasallando los tratados internacionales de operatividad en zona limítrofe. "Hemos tenido varias otras ocasiones por otros hechos que se han dado, en algunos casos de contrabando o con la Prefectura Argentina, que ha sido agredida, pero no había ocurrido con la fuerza de seguridad paraguaya, sino por gente que estaba generando traslados de elementos ilegales, sobre todo en la parte del río Paraná", remarcó el diplomático.





Dejó en claro que en las últimas horas no pudieron hacer mucho, en los andariveles burocráticos, debido a un feriado en el Paraguay. Pero sí adelantó que ya se está trabajando con el equipo de la Cancillería. El objetivo es el de concretar "una presentación en función a los hechos denunciados por el Gobernador de Corrientes".





"Se va a plantear esto como el acceso de fuerzas armadas paraguayas en aguas correntinas, que es algo que no está bien", agregó.





Peppo sostuvo que se torna necesario activar mecanismos de acercamiento entre ambos países con "la idea principal de recuperar fuertemente la convivencia, que debe ser pacífica y evitar inconvenientes como estos y otros que puedan suceder".





"La posición argentina es que este ingreso de fuerzas a territorio argentino fue sin autorización», aclaró, señalando que "Argentina no puede dejar pasar esto y tenemos que proponer protocolos de intervención y trabajo".





El Embajador destacó que "hay voluntad de las autoridades de Prefectura Naval Argentina y de la Armada paraguaya de acordar, pero tienen que bajar el mensaje a los efectivos".





De esta manera, Peppo especificó que solicitará que se concrete un encuentro que incluya a los miembros de las fuerzas de todos los escalafones, no sólo de los altos mandos, para que lo que se acuerde quede bien claro y no se preste para malas interpretaciones que luego se traducen en accionares errados como el que se advierte ocurrió en Ituzaingó.





En cuanto al tema específico de los límites planteado en la conferencia de este lunes 26 por Gustavo Valdés, el representante argentino en el Paraguay sostuvo que "es una cuestión más profunda, que requiere otro tipo de tratamiento".