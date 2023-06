SERGIO MASSA ANTICIPÓ QUE EL ACUERDO CON EL FMI SERÁ HASTA FIN DE AÑO

Miércoles, 28 de junio de 2023

Más afirmado que nunca en su rol de jefe político y económico del Gobierno, Sergio Massa adelantó ayer que "en las próximas horas" estará cerrando en nuevo acuerdo con el FMI.

Con este as bajo la manga, el ministro de Economía y flamante precandidato a Presidente de Unión por la Patria (UxP), se asegura un escenario de estabilidad en lo que al pago de la deuda se refiere, y además, podrá contar con fondos frescos en dólares para sumar a las reservas del Banco Central y así tener poder de fuego para contener cualquier intento de alza de los dólares financieros y el blue. Esto, traducido al actual escenario político, implica, nada más ni nada menos, que un envión invaluable para encarar la campaña de la alianza gobernante de cara a las Paso del 13 de agosto y las elecciones generales de octubre.



"Se está tratando de saldar la discusión con el FMI para los próximos dos trimestres", afirmó Massa y aseguró que horas después se va a conocer el programa con el organismo.



Al hablar en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Massa dijo que este año "la Argentina perdió en un golpe 20.000 millones de dólares de un total de 100.000 millones de ingresos, por la sequía". "Están los que dicen cortá todo pero hay que ir cuidando los gastos y requiere planificación y ver cómo asumimos el esfuerzo compartido con las provincias", remarcó ante los empresarios del sector presentes.



Para el ministro de Economía, la construcción fue "la principal víctima" del acuerdo de la Argentina con el FMI, en 2019, año que culminó con apenas 300 obras públicas y menos de 250.000 trabajadores en el sector producto de la fuerte caída de la actividad por las restricciones presupuestarias impuestas.



Al participar del encuentro en La Rural, Massa contrapuso que hoy la actividad está "privilegiada" por el actual modelo con la ejecución de 3.600 obras a nivel nacional, más de 450 mil trabajadores y el triple de contratistas que hace cuatro años, es decir "más obras, más inversión y más actores de la economía real".

Por otra parte, aseguró que en los próximos meses el objetivo es "cumplir el mayor nivel de inversión sin resignar la capacidad de desarrollo", al resaltar el rol de la obra pública "en un país que tiene un destino de desarrollo fenomenal" y que "necesita de infraestructura".



"Si soñamos un país, si creemos un país posible, si hacemos culto de la idea de unidad que pregonamos y trabajamos juntos sector público y sector privado la Argentina tiene un destino de desarrollo fenomenal", afirmó en su exposición.



Como conclusión, Massa afirmó que los cuatro pilares de la Argentina en los próximos 10 años deben ser el orden fiscal, el superávit comercial, la competitividad cambiaria y el desarrollo con inclusión, porque "el país tiene que desarrollarse con los argentinos adentro, si no se producen procesos de concentración de la riqueza". Así, fustigó las ideas del ajuste de la economía solo como valor en si mismo y de dolarización al considerar que generan "una Argentina socialmente inviable" que potencia una "Argentina dividida y fraccionada".



"La minería es un tema central"



Sergio Massa, destacó ayer que la minería es "un tema central" de la agenda de los próximos años en la Argentina, y ratificó que el gobierno trabaja para mejorar las condiciones del sector y darle "estabilidad y certidumbre" en término de inversiones. Así se expresó al recibir a los directivos de la empresa australiana BHP, que le comunicó que están iniciando la inversión de US$ 79 millones para la exploración y el desarrollo del proyecto de cobre y plata, Filo del Sol, en la provincia de San Juan. "El rol de la minería será central para la Argentina de los próximos años. Como gobierno estamos enfocados en generar las condiciones necesarias para que este sector siga creciendo porque es clave para el desarrollo del país", afirmó Massa.