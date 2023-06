VALDÉS DENUNCIÓ QUE PARAGUAY AVASALLA LA SOBERANÍA DE ARGENTINA

Martes, 27 de junio de 2023

En conferencia de Prensa este mediodía el primer mandatario correntino denunció UN AVASALLAMIENTO de la soberanía argentina en zona de Isla Apipé.

"Quiero hacer una manifestación pública sobre lo que sucede en inmediaciones en Isla Apipé Grande, Apipé Chico, San Martín y Punta Ñaró. Sabido es el reclamo que tenemos sobre las aguas. En el dia de ayer recibimos información de aguas jurisdiccionales de la Republica Argentina donde reiteradamente fueron abordados por la Marina de Paraguay que decomisó en aguas argentinas. Esto no se ha dado nunca en la historia de la zona y vemos con preocupación el riesgo de la navegabilidad en aguas del Paraná", dijo claramente el gobernador correntino, Dr Gustavo Valdés.



"Estamos hablando de que están en costas donde nosotros estamos construyendo el puerto en Ituzaingó. En este momento quiero informar que hable con el Presidente de la Nación Alberto Fernandez, al Canciller de Argentina Domingo Peppo, con el Ministro Anibal Fernandez, poniendo en conocimiento estos hechos y en este momento se hace la denuncia de este incidente internacional", afirmó Valdés.



"Pedimos el cumplimiento de los Tratados internacionales firmados que nos permiten navegar libremente el Río Paraná",agregó el Gobernador.



Más datos.



“Quería realizar una presentación y manifestación pública, de gran preocupación, de lo que está ocurriendo en una zona de frontera, en aguas de la República Argentina, en inmediaciones de las islas Apipé Grande, Apipé Chico y San Martín, en Punta Ñaro”, comenzó el Mandatario en el Salón Amarillo, al referirse públicamente sobre lo acaecido. Dio cuenta que este domingo “recibimos información de una zona de aguas jurisdiccionales de Argentina, en donde fueron abordados ciudadanos argentinos, que se encontraban pescando, por fuerzas militares de la Marinería paraguaya, decomisando su equipamiento en costas argentinas, solicitando el pedido de navegabilidad del río Paraná, bajo apercibimiento de llevar detenidos a los mismos”.



Dijo que “esto no se dio nunca en la zona, y vemos el riesgo de la navegabilidad del río Paraná, por lo que se trata de una agresión a la soberanía argentina respecto de sus límites y a la provincia de Corrientes, en cuanto a su jurisdicción respecto de sus recursos naturales”, continuó, al momento de relatar el hecho, mientras se proyectaba el video del incidente. Por otra parte, remarcó que los militares paraguayos “portaban armas de fuego” intimidando a los ciudadanos oriundos de Ituzaingó, a la vez que detalló que, desde el lugar de los hechos, “la distancia al primer pueblo paraguayo es de 34km, y esto se produce frente a las costas de Ituzaingó, Corrientes, sobre la zona donde estamos construyendo el Puerto”.



Siguiendo, el titular del Ejecutivo provincial informó que, ante lo sucedido, tomó contacto “inmediatamente” con el presidente Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández “para poner en conocimiento estos hechos para una pertinente denuncia de vulneración”, debido a que se trata de un “incidente internacional”.



En este marco, el Gobernador solicitó “el aprovechamiento común” de la zona con “los hermanos paraguayos, para una libre convivencia”, que se cumplan los tratados internacionales para navegar libremente el río Paraná. “Pedimos que tomen dimensión del problema que está habiendo en ese lugar, y que esto se agote mediante reuniones bilaterales, y no se amedrenten más a las embarcaciones, por lo que decidimos no permanecer callados”, alertó el mismo Valdés, agregando que la comunicación ya la había hecho extensiva a los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Provincia, Pedro Cassani y Pedro Braillard Poccard, presentes durante la conferencia.



“No es un hecho aislado”



Al dar inicio a la conferencia de prensa, Gustavo Valdés fue consultado si los hechos fueron aislados y sobre los antecedentes de los incidentes con Paraguay, a lo que respondió que “no es aislado, sino que estamos asistiendo permanentemente con situaciones de mayor volumen y cada vez van subiendo de tono”. En ese sentido, recordó que hubo hechos que se vivieron con anterioridad: “Hubo torneos de pesca que fueron interrumpidos por la Marinería paraguaya y vimos otros incidentes con abordajes de lanchas, que sigue creciendo”, a lo que agregó que “ahora tenemos abordajes sobre costas argentinas con detenciones de las fuerzas paraguayas y eso nos presenta mayor preocupación”.



Ante este escenario, solicitó que “queremos que haya un trabajo en conjunto y seguimos afirmando que es imposible tener una isla con limites pocos claros; por eso se deben sentar las cancillerías paraguayas y argentinas”, porque “nosotros somos pueblos hermanos y no podemos tener estos incidentes entre comunidades”. Explicó que “el tratado de 1875 es claro y tenemos que resolverlo amigablemente”, y argumentó su pedido expresando que “miles de paraguayos viven en Corrientes y se atienden en hospitales de la Provincia, entre otras cosas, por eso tenemos que bregar por una libre convivencia”.



A su vez, apuntó a “tener entendimiento entre Paraguay y Corrientes, ya que nosotros tenemos facultades a la hora de ejecutar la pesca deportiva por la gran depredación”. “Tenemos esquemas de preservación”, comentó.



En cuanto a las medidas que tomaría el Gobierno nacional, Valdés indicó que “ya están tomando cartas en el asunto” y añadió que “necesitamos tener las denuncias, se están formalizando en la Prefectura Naval Argentina y por eso pedimos presencia permanente y estable de las autoridades argentinas en todo lo que es la zona de las aguas del río Paraná, desde Punta Aguirre hasta Isla Apipé Grande, donde tenemos dos destacamentos de la Prefectura”. Luego, insistió que “debemos tener patrullaje para brindar protección y seguridad en la navegación de todos los tripulantes de embarcaciones deportivas argentina” y a la vez, requirió que “se garanticen los derechos de los Tratados Internacionales”.



Seguidamente, consultado sobre si, aguardando una respuesta por parte de Nación, enviará a agentes de seguridad provincial al lugar, el Mandatario correntino señaló que mandará embarcaciones de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR) a la zona. “Siempre tomamos medidas a través de Flora y Fauna, tenemos algo de personal policial, pero están desarmados, se abocan más a control de especies ícticas, por eso sumaremos al PRIAR.



Antiguo debate que se debe resolver



Al finalizar la conferencia de prensa encabezada por Valdés, y los presidentes de la Cámaras provinciales de Senadores, Pedro Braillard Poccard; y de Diputados, Pedro Cassani; el segundo tomó contacto con los periodistas y manifestó que “es fundamental la intervención de Nación”. Argumentó que “las relaciones exteriores forman parte de los derechos de las provincias que delegaron a la Nación y estos, junto a Defensa son los que tienen que actuar”.



“Nación lo antes posible tiene que actuar”, insistió el Vicegobernador, porque “estas cosas son peligrosas porque puede haber un problema mayor y nosotros somos pueblos hermanos como lo dijo el Gobernador”. Asimismo, remarcó que “Paraguay está cometiendo una violación a la soberanía argentina”.



“Tenemos un antiguo debate, y yo comparto lo que dice el acuerdo de 1875: hay que resolverlo porque tocaron la costa argentina y los episodios anteriores estaban en una zona de algún tipo de duda, pero lo ocurrido recientemente fue en la zona argentina”, explicó. Para concluir, Braillard Poccard reiteró que “la cancillería argentina debe actuar urgentemente”.



R:Clara González.-