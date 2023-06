LUGO: "A LOS CHICOS LES DIGO QUE LA SANTIDAD NO ES SÓLO REZAR TODO EL DÍA SINO TENER BUENAS ACCIONES" Viernes, 23 de junio de 2023 Silvia Lugo dijo a Cadena de Radios que esta es una reliquia de tercer grado."Venimos peregrinando como Asociación amigos de Carlo,yo vengo con esto desde el momento en que me cumple un milagro en el corazón de mi nieto",cuenta. "Gracias a Dios no llegamos a la cirugía de mi nieto,me acerqué a el por internet,seguí rezando con la imagen de el,pidiéndole a él y a pesar del diagnóstico devastador nadie entendía que pasó ahí ,se hicieron muchos estudios y no salía nada.Entendí que era mi milagro y empecé a hacer banner , pedía autorización a las Iglesias y a los colegios.Entendí que hay que llegar a los chicos de las edades de él.Cada vez que puedo estar con los chicos les digo que la santidad no pasa por rezar todo el día sino en tener buenas acciones",define.



Compartimos historias que recogemos por los lugares que vamos con su reliquia en adjunto.



R:Clara González.-