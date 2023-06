MORALES CRUZÓ A ALBERTO FERNÁNDEZ Y CRISTINA POR LA VIOLENCIA EN JUJUY

Miércoles, 21 de junio de 2023

En medio de los violentos enfrentamientos originados hoy antes del mediodía en Jujuy entre la policía y manifestantes que se oponen a la reforma de la Constitución provincial, el gobernador Gerardo Morales apuntó hoy contra el Presidente y la Vice.

“Hago responsables a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la extrema violencia”. El mandatario le respondió con el mismo tenor: “Usted es el único responsable”.



Desde su cuenta de Twitter, y tras la aprobación y jura en tiempo récord de la reforma parcial de la Carta Magna de Jujuy, Morales expresó: “Hago responsable al presidente @alferdez y a la vicepresidenta @CFKArgentina de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy”.



Hago responsable al presidente @alferdez y a la vicepresidenta @CFKArgentina de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy.



Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está pic.twitter.com/HTHGULaILA



— Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 20, 2023

Además, el mandatario radical convocó a sumar apoyos: “Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”.



A los minutos, Fernández, desde esa misma red social, le contestó a Morales: “Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional”.



Así, el Presidente tomó el guante luego de encabezar un acto de jura a la bandera por parte de alumnos del ciclo primario en la residencia presidencial de Olivos, al conmemorarse hoy el Día de la Bandera, en homenaje a su creador, Manuel Belgrano, quien falleció el 20 de junio de 1820.



Luego destacó que la aprobada hoy es “una reforma que desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta. El Gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos”.



Para terminar, le hizo un pedido a Morales: “Por eso, exigimos al Gobierno de Jujuy el cese inmediato de la represión. Asimismo, también exigimos al Gobierno de Jujuy que convoque a todos los actores sociales jujeños a encontrar caminos de diálogo para superar la controversia que ha creado”.



Una hora después, Cristina Kirchner sumó desde sus redes sociales: “Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del Gobierno de la primera Alianza que en el año 2001 declaró el Estado de Sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos. Y por favor Morales no mienta más que hasta James Cameron se dio cuenta”.



Por su parte, el diputado nacional por Córdoba y presidente del Bloque de la UCR, Mario Negri, coincidió con Morales. “La nueva Constitución de Jujuy fue aprobada por el pueblo en las urnas. Una vez más, los violentos de siempre, fogoneados por el kirchnerismo, intentan romper las instituciones a piedrazos. Mi apoyo al pueblo jujeño, al gobernador @GerardoMorales y los que apuestan por la paz”, destacó.



Luego, comparó la situación que vive Morales en la provincia con lo ocurrido el 18 de diciembre de 2017 cuando Juntos por el Cambio era gobierno y se votaba la reforma previsional en el Congreso Nacional. Ese día un grupo de manifestantes marchó al Congreso, derribó unas vallas y tiró piedras y botellazos contra el cordón policial.



“En 2017 soportamos 14 toneladas en el Congreso. Lo de hoy en Jujuy es una postal que anticipa lo que hará el kirchnerismo a partir de diciembre, cuando intenten bloquear con violencia las reformas profundas que necesita la Argentina. Pero sepan que no podrán detener el cambio”, expresó Negri.



El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, también apuntó contra el kirchnerismo y sumó su apoyo a Morales. “Lo que está pasando en Jujuy es la muestra de lo que es capaz el kirchnerismo resistiéndose al cambio. De la mano de Milagro Sala salieron a romper toda la Legislatura Provincial donde se estaba aprobando una reforma constitucional decidida por la gente a través de sus representantes”, expresó desde su cuenta de Twitter.



“Este tipo de violencia antidemocrática nos la vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre cuando empecemos a transformar la vida de los argentinos para siempre, y vamos a bancar igual que como lo está haciendo @GerardoMorales con la Constitución y la ley como banderas, no vamos a dejar que 𝗻𝗮𝗱𝗶𝗲 se quiera llevar puesto el cambio que vamos a decidir los argentinos. Todo mi apoyo a Gerardo y a todos los jujeños de bien que quieren vivir mejor”,escribió.



Patricia Bullrich también se sumó a los repudios por la violencia desatada en la manifestación contra las reformas de la Constitución provincial. “Ninguna provocación del kirchnerismo podrá desviarnos del camino correcto. No se puede ceder ante la violencia: impondremos la firmeza de la ley y el orden. Estamos junto al gobernador de Jujuy y todo el pueblo jujeño”, escribió.



El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien la semana pasada formalizó su ingreso a Juntos por el Cambio, también dio su apoyo a Morales y habló de “incitadores profesionales”.



“Lo que pasa ahora en Jujuy es la antesala golpista y antidemocrática del kirchnerismo frente a lo que puede ocurrir a partir del 10 de diciembre si pierden las elecciones. Toda mi solidaridad con el gobernador @GerardoMorales. Repudio total a estos incitadores profesionales”.



Por su parte, miembros del Frente de Izquierda que se encuentran en la manifestación que se iba a realizar desde temprano en las inmediaciones de la Legislatura de Jujuy, también expresaron su malestar por los enfrentamientos, pidieron la liberación de los detenidos e incluso le contestaron tanto a Morales como a Alberto Fernández.



“Los que se oponen a su reforma antiderechos son las comunidades oroginarias, las y los trabajadores, es la gran mayoría del pueblo jujeño. No distraiga”, escribió desde las redes sociales la precandidata presidencial del FIT, Myriam Bregman, presente en la manifestación, y apuntó contra Fernández al contestar que su espacio político votó la constitución que cuestiona: “El PJ se la votó, señor presidente”.



El diputado por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, también presente en Jujuy, sumó: “La reforma constitucional la votó la UCR y el PJ que usted preside. Mientras aprueban juntos la reforma reaccionaria, la policía nos reprime salvajemente”.