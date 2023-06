ENCISO: "SENTIMOS QUE POR FIN SE HIZO JUSTICIA PERO NO ES SUFICIENTE" Viernes, 16 de junio de 2023 Desde Santa Ana Daniel Enciso dijo a Cadena de Radios que al conocer la decision de la Justicia "tienen la enorme sensación que por fin se hizo justicia en nuestro caso y no solo que declara nula sino que se habla de un acciones arbitrario e ilegal. "Si no hubiese sido por la Justicia hubieran condenado a la pobreza a cientos de familais correntinas.Acá era un organismo nacional contra una Pyme correntina,afortunadamente todo sale a la luz,las autoridades máximas del Organismos siguen en sus trabajos en Buenos Aires",dijo.



R:Clara González.-