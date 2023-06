"COLO" AGUIRRE :"ME PREOCUPA QUE EL CONGRESO NO TRABAJE POR LA DISPUTA DENTRO DEL FDT" Viernes, 16 de junio de 2023 El Dr.Manuel "Colo" Aguirre dijo a Cadena de Radios que las elecciones en Corrientes sobre todo las intermedias son menos atractivas que cuando se elige el cargo Ejecutivo. "Porque hay en la cultura de la gente que el más importante es cuando la gente le quita importancia al llamado electoral.Es un error porque estamos eligiendo a nuestros legisladores porque incluso sirve para el futuro porque las leyes que dejan no solo para el hoy sino a futuro".



"Nosotros tenemos un criterio presidencialista por eso pensamos que el legislador no es importante,estamos entendiendo ahora si nos ponemos a pensar en el futuro no solo quedarnos con el Ejecutivo",agrega.



"LOS LEGISLADORES CORRENTINOS NACIONALES DEL FDT NADA DICEN,NADA RECLAMAN BAJO EL ARGUMENTO QUE LO CASTIGAN A VALDES Y ESO NO ES ASI,ES LA GENTE LA QUE SUFRE POR LAS OBRAS DEMORADAS" (M.Aguirre)



El Diputado Nacional por Corrientes, Manuel Aguirre, participó en la Sesión Informativa que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación Argentina este martes, donde asistió el Jefe de Gabinete Agustín Rossi.



Durante su intervención, Aguirre hizo hincapié en la situación de las rutas en la provincia de Corrientes y criticó al gobierno por no haber cumplido con las promesas de mejora en la infraestructura vial. En sus palabras: "Miente, miente que algo quedará. Decía que difundía la publicidad nazi. Y digo esto porque en paralelismo nos pasa lo mismo a los correntinos".



El Diputado también destacó la importancia de la producción correntina y señaló que la falta de inversión en infraestructura estaba impidiendo el desarrollo económico de la región. "Somos la provincia que mayormente exportamos madera, pero ¿cómo vamos a sacar la madera elaborada si no tenemos rutas? Señor jefe de gabinete", cuestionó Aguirre.



Además, Aguirre expresó su preocupación por la distribución de los fondos nacionales y criticó la asignación de recursos a otras provincias mientras que Corrientes sigue sin recibir la inversión necesaria para su crecimiento. "Me preocupa que nos estén robando, porque nos están robando lo que nos corresponde de la energía de Yacyretá que generamos en nuestra provincia", advirtió.



A pesar de las contundentes palabras del Diputado Aguirre, el Jefe de Gabinete Agustín Rossi no hizo comentarios al respecto durante la Sesión Informativa. El silencio del funcionario ante los reclamos del diputado correntino no pasó desapercibido para los presentes en la sesión, quienes esperaban una respuesta por parte del gobierno.



El legislador correntino dejó en claro su compromiso con el pueblo correntino y su deseo de trabajar para mejorar la situación de la provincia. "Cuando se administra bien, señor jefe de gabinete, no se debe nada", afirmó. "Necesitamos más trabajos, más producción y generar la riqueza de la Argentina".







