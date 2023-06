RESPALDO DE VALDÉS AL PRECANDIDATO A GOBERNADOR ZDERO

Viernes, 16 de junio de 2023

El Gobernador correntino mostró su apoyo públicamente al chaqueño que busca alzarse ganador en las urnas por la Lista 653 Z de Juntos por el Cambio.

Rumbo a lo que serán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tendrán lugar este domingo en Chaco, el mandatario de Corrientes Gustavo Valdés visitó un medio de la provincia vecina para mostrar su respaldo al precandidato a gobernador Leandro Zdero.



En primer lugar, Valdés recordó la amistad que lo une con el chaqueño, que data del trabajo realizado por ambos dentro de la Juventud Radical al inicio de sus carreras políticas.



"Lo conozco a Leandro desde hace muchos años, no es un improvisado, tiene experiencia y además, mucho futuro", expresó.



Luego, remarcó que algo destacable del precandidato a gobernador por Chaco es el desempeño de los proyectos, la capacidad y que a la vez, presenta "ideas acertadas y hoy es el hombre adecuado para encabezar este proceso de cambio , más allá de la amistad que nos une".



A su vez, resaltó que "es un hombre joven y con experiencia". A modo de respaldo apostó por Zdero diciendo: "Hay que darle una oportunidad para que pueda trabajar" y "tenemos que incorporar hombres nuevos para que podamos contar con una visión común y a la vez, trabajar juntos entre las provincias", añadió.



Cabe recordar que, más allá del respaldo por parte de Valdés a Zdero, en la Tv chaqueña no es la primera vez que ambas figuras se muestran juntos, teniendo en cuenta que desde las elecciones en Corrientes del 2021, el chaqueño participó en más de un acto político para mostrar apoyo a la gestión que venían ejecutando en el suelo correntino.



A su vez, también compartieron reuniones desde el Despacho de Valdés de Casa de Gobierno el año pasado. En esa ocasión, el Gobernador había expresado en redes oficiales que "coincidimos en la necesidad de profundizar nuestra integración en pos del desarrollo social y económico de nuestras provincias".



Otro escenario en el que ambos estuvieron presentes se dio en el marco de la Fiesta del Surubí en Goya, donde también participó el jefe de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Allí tanto el precandidato a presidente como Valdés mostraron apoyo a Zdero en pos de apostar a la construcción del espacio de Juntos por el Cambio en Chaco.



Palabras del precandidato



En cuanto a la palabra de Leandro Zdero ante un contexto social en ebullición ante el pedido de justicia y la aparición de Cecilia Strzyzowski que hace 15 días desapareció en la provincia de Chaco, el precandidato fue uno de los primeros que prestó declaración al respecto camino a las urnas y fue uno de los tantos que apuntó contra la gestión actual.



Y en lo que hace a sus propuestas, bregó que trabajará por "defender los intereses de los chaqueños" y a la vez, indicó que "buscamos fortalecer el sistema sanitario, jerarquizar la educación, apoyar al campo, a los emprendedores y comerciantes; oportunidad laboral y combatir la inseguridad, entre otros".



Además, agradeció la presencia del gobernador Gustavo Valdés en Chaco diciendo que "es un ejemplo y espejo en el cual nos miramos, y de quienes queremos y tenemos el desafío de gobernar. Podemos vivir mejor y apostar a la esperanza, por eso pido humildemente a todos los chaqueños nos acompañen este domingo con el voto".



"No tenemos más tiempo para improvisar y sabemos que las cosas que se hicieron mal hay que corregirlas, pero hay que optimizar los recursos", acentuó Zdero y añadió que "si nos eligen se va a terminar la pelea entre el Gobernador e Intendente", dejando en evidencias las distancias existente entre Jorge Capitanich y Gustavo Martínez.



A su vez, volvió a elogiar a la gestión de Valdés expresando que "debemos contar con un plan de Estado que trascienda en el tiempo y no solamente para la educación, sino para la inversión, el trabajo, la producción y la salud. Estamos trabajando con un plan y la verdad que estamos muy entusiasmados" y "pretendemos imitar y reflejar lo que se animaron a hacer en Corrientes".



Finalmente, instó a "dejar de mirar de reojo" y resaltó de Corrientes que "entendieron que si hay acuerdos, es posible gobernar con todos".



Suspensión de actos



Desde el 14 de junio Leandro Zdero expresó a través de sus redes sociales que ante el caso de Cecilia que conmociona a todo el país, resolvieron suspender todos los actos previstos en lo que es el último tramo de la campaña electoral.



A su vez, remarcó el pedido de justicia y esclarecimiento de la causa. También solicitó que se pueda continuar con la investigación de manera independiente "caiga quien caiga".



Por último, el precandidato a gobernador hizo extensivo su respeto y solidaridad ante la familia de la víctima y a todo el pueblo de Chaco.