CONMOCIÓN EN CHACO: EXCLUYERON DE LAS PASO A CUATRO ALIADOS DE CAPITANICH

Martes, 13 de junio de 2023

Se trata de Emerenciano Sena -suegro de la joven-, José Gustavo Obregón, Marcela Verónica Acuña y Fabiana Cecilia González, quienes se postulaban para diversos cargos en una lista colectora a la del gobernador.

Mientras continúa la investigación para hallar a Cecilia Strzyzowksi, la joven chaqueña de 28 años que se encuentra desaparecida desde el 1° de junio, el Tribunal Electoral de la provincia hizo lugar a la solicitud de la Alianza Frente Chaqueño -cuyo principal referente es el actual gobernador Jorge Capitanich, que irá por la reelección- y excluyó de las PASO provinciales a cuatro precandidatos del PSU Socialistas Unidos, quienes se encuentran detenidos como sospechosos de haber participado de la desaparición de la esposa de César Sena, hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y uno de los siete detenidos por la causa que se investiga como posible “femicidio”.



El Tribunal Electoral chaqueño dispuso la exclusión de Emerenciano Sena -suegro de Strzyzowksi- y José Gustavo Obregón, quienes se habían inscripto para competir el próximo 18 de junio como precandidatos a diputados provinciales en primer y quinto lugar de la lista, y a Marcela Verónica Acuña y Fabiana Cecilia González, precandidatas a intendente y concejal en segundo lugar de Resistencia, la capital provincial.



Los excluidos formaban parte de una lista colectora a la del gobernador Capitanich, quien intenta despegarse del escándalo que conmueve a la provincia.



La decisión del organismo, firmada por su presidenta, Emilia María Valle, junto a las juezas Silvana Morando y Yamila Baldovino, se conoció luego de que fueran evaluados los informes del fiscal Jorge Cáceres Olivera, titular de la Fiscalía Especial en Violencia de Género 4, y a la Junta Electoral partidaria.



En sus fundamentos, las juezas coincidieron con el dictamen del procurador fiscal Francisco Asís de Obaldía Eyseric, quien opinó a favor de acceder al pedido del Frente Chaqueño, y señalaron que “son los partidos políticos y alianzas transitorias las que dentro de un marco voluntario de acuerdos políticos, oficializan las listas de precandidatos y precandidatas, facultades que les permiten, en casos de excepciones comprobadas, debidamente fundadas y justificadas, desistir de aquellas postulaciones, a efectos de salvaguardar los intereses de la agrupación, de las y los restantes precandidatas y precandidatos y de la ciudadanía electoral”. Al mismo tiempo remarcaron que “los hechos que involucran a estas personas postuladas son sobrevinientes”.



La resolución aclara que las personas excluidas de las primarias figurarán el próximo domingo en las boletas, que igualmente serán válidas. “Las urnas y demás documentación electoral se encuentran en proceso final de armado para su distribución el día sábado 17 de junio a los locales de votación”, a lo que se suma “la imposibilidad material de proceder a su reemplazo tempestivo, ante la proximidad de los comicios”, explicaron las magistradas. Sin perjuicio de lo cual pusieron en expreso conocimiento de la ciudadanía que tales personas se encuentran excluidas de las precandidaturas en cuestión.



En medio de la investigación liderada por el doctor Olivera, que ya suma siete detenidos, desde el bloque oficialista calificaron como “inaceptable” la presencia en sus listas de personas involucradas en un caso por presunto femicidio. Así lo manifestaron en un escrito presentado a la Justicia electoral que lleva la firma del abogado Jorge Alcántara, en su carácter de apoderado del Frente Chaqueño.



“Ante los hechos de público conocimiento que involucran a precandidatos de la agrupación interna ‘PSU - Socialistas Unidos’, vengo a solicitar la exclusión de los mismos en la lista de la categoría de Diputados de la agrupación interna mencionada, y en la categoría Intendente de la ciudad de Resistencia de la misma agrupación, entendiendo que el posible involucramiento en los hechos conocidos públicamente, los que afectan gravemente los principios y las bases de nuestro Frente Electoral”, dice el comunicado dirigido al Tribunal Electoral.



Y en la misma línea, agrega: “El Frente Chaqueño es el primer espacio político de la provincia en proponer e impulsar políticas públicas activas para reducir las desigualdades por motivos de géneros y ampliar la protección de las mujeres y personas en situación de violencia, también en fortalecer el proceso y las capacidades de búsqueda de personas, entre tantas otras políticas públicas en pos de la seguridad y protección de las personas”.



El desgarrador testimonio de la madre de Cecilia Strzyzowski

Con un semblante de evidente angustia y resignación, Gloria, la madre de Cecilia Strzyzowski, dialogó ayer con el canal de noticias de TN y dijo que “ya no hay esperanza” para encontrar a su hija con vida.



Al ser consultada por cómo es Cecilia, la mujer dijo que Cecilia “era una hippie loquita, pero hermosa. Una hippie que te iba a hacer reír, que te iba a levantar del piso y que no te iba a dejar que te caigas nunca. Ella era una coach, que te decía ‘vamos vamos, levantate, siempre se puede’”.



Consultada por el periodista sobre el motivo por el cual hablaba en pasado de su hija, Gloria dijo que es lo que siente actualmente. “Hablo en pasado porque es mi sensación, y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga ‘no te metas con alguien’, hacele caso. Cuidá tu vida. El amor no merece que arriesgues la vida. Yo siempre tu un presentimiento de que esto iba a terminar mal.



“Ya no hay esperanza”, sentenció con profunda tristeza.



A pesar de que el panorama es desalentador, este miércoles habrá una movilización en la ciudad de Resistencia, a las 20.30, para pedir justicia. “Marchá por Cecilia, tocá la bocina para Cecilia. Hay tantas Cecilias y van a haber más si no hacemos nada”, pidió la mamá de la mujer desaparecida desde hace 12 días.