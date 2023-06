NÁZER SE SUMA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Martes, 13 de junio de 2023

Eliana Názer, candidata por el Partido Nuevo, conquistó anoche un lugar en la Cámara de Diputados.

Názer se unirá al actual diputado provincial por el Panu Mario Branz.

Mujer simple y sencilla de pueblo, que siempre está ayudando a la gente humilde y necesitada, así se definió a lo largo de su campaña la flamante diputada provincial por el Partido Nuevo, que asumirá a su banca en diciembre.





Fue intendente de Itá Ibaté, y ahora una dirigente de fuerte compromiso con la zona geográfica a la que representa.





"En mi gestión hicimos muchas obras en Itá Ibaté, ‘Tato’ Romero Feris nos ayudó mucho, hicimos comedores infantiles, la construcción de un portal de entrada durante mi primera gestión, luego no me dejaron asumir", sostuvo ayer "Mana" como la conocen en el pueblo.





Názer, es madre de cuatro hijos y tiene nietos, fue elegida para un segundo mandato en la Intendencia pero no la dejaron asumir el cargo y estuvo detenida, pero la Justicia le dictó el sobreseimiento luego de 10 años.



Durante una entrevista radial expresó: "A pesar de las persecuciones en el año 1999, no bajé nunca los brazos y seguí siempre firme caminando las calles y en la carrera política ayudando a la gente con convicciones, gestionando lo que se pueda gestionar y fiel al partido, siempre leal. Ahora está mucho más tranquilo acá, hicimos alianza con ELI y otros partidos".