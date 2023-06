ASCÚA: "ES LA PRIMERA VEZ QUE UNA MUJER ENCABEZA LA LISTA DE SENADORA EN MI FRENTE"

Martes, 13 de junio de 2023

La recientemente electa senadora provincial del Frente de Todos Celeste Ascúa dijo a Cadena de Radios que el calor del pueblo peronista se hizo sentir.

“En principio fue una decisión que tomé junto a mi familia. Fue un cambio fuerte en nuestras vidas. La campaña la vivimos de una manera diferente y fueron días muy intensos de viajar con toda la familia, mi bebé y la gente que me ayudó. La campaña fue hermosa porque es algo que me gusta hacer. Nos quedamos cortos con las localidades visitadas en Corrientes. Sin embargo, a pesar de todo salieron bien las cosas” dijo a este medio Celeste Ascúa.



Consultada sobre la ley de paridad dijo, “El Frente de Todos ya tenía la ley de paridad, y como decisión política del PJ, ya se la venía respetando”. Destacó que “es la primera vez en la historia de Corrientes que una mujer encabeza la lista de senadora”.



"El compromiso es como militante, en primer lugar, mas allá de ocupar un cargo o el lugar en la lista, (que en mi caso ya era un hecho) tenía que salir a llevar un mensaje. Con la recorrida nos encontramos con una falta de acceso en la salud. Esto es grave y urgente. Después problemas con falta de viviendas y empleo. Me parece que estamos frente a una crisis en lo que es la salud. Después lo que tiene que ver con los salarios de los trabajadores", cerró Celeste Ascúa en Cadena de Radios.