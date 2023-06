CANTEROS: ESTE RESULTADO NOS COMPROMETE MÁS

Martes, 13 de junio de 2023

Gustavo Canteros, diputado electo por el Frente de Todos, agradeció este domingo el acompañamiento del electorado correntino que le permitió al Frente de Todos alcanzar el 30 por ciento de los votos en una campaña austera y corta.

"Superamos los resultados de 2021, 30 puntos no es poco para nuestro frente. Gracias a la gente por la confianza. Es claro que son muchos los correntinos que quieren un futuro diferente", dijo.





"Parecía difícil lograr este resultado cuando comenzamos, pero el mensaje se supo interpretar. En las comunas en las que hubo un resultado adverso, lo revertiremos en octubre, no tengo dudas de que así será. Hay que redoblar los esfuerzos y apoyar el trabajo de nuestros intendentes. A diferencia de 2021 la sensación es otra, estamos más convencidos que nunca de que podemos construir un futuro diferente para Corrientes, que hay otro camino, eso nos demostró la gente con su voto. El tiempo dirá pero nosotros queremos ser una alternativa", agregó el diputado electo.





Canteros fue blanco de las críticas del oficialismo. "Yo no hablo de las personas, puedo apuntar errores de gestión, pero por sobre todas las cosas siempre entendí que la política es el mecanismo para brindar soluciones a la gente. Así que no van a lograr que inicie una riña política estéril. Estoy para aportar propuestas, proyectos y dispuesto a debatir por el bien de Corrientes con quien sea", concluyó