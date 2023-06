"VAMOS A REDUCIR DEL COSTO DE LA ENERGÍA EN CORRIENTES CON LAS REGALÍAS DE YACYRETÁ Y SALTO GRANDE"

Jueves, 8 de junio de 2023

El primer candidato a diputado del Frente de Todos, Gustavo Canteros, fue uno de los oradores en el cierre de campaña en el parque Hipódromo de Capital.

El consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) buscó llevar tranquilidad a los correntinos ante el elevado costo de la energía eléctrica y propuso: "Podemos lograr que la energía sea más barata para cada correntino si se la subsidia con las regalías de Yacyretá que el gobierno nacional paga en tiempo y forma. Ese es nuestro compromiso".



Pidió el acompañamiento y el trabajo de los militantes para atraer a los electores indecisos y lograr un voto positivo el domingo. "Este clima de fiesta y de alegría debemos mantenerlo hasta el domingo. Nosotros estamos atendiendo las inquietudes y si tenemos propuestas es porque parten del diálogo con los vecinos, de las necesidades que tienen, esa necesidad que está dada principalmente por la falta de viviendas", lamentó Canteros.



"Hay más de 100.000 familias inscriptas en Invico y miles que no se pueden inscribir porque no reúnen los requisitos. Es muy triste la realidad de nuestro pueblo, cuando tenemos una diversidad productiva única, extraordinaria, tenemos dos ríos caudalosos que son fuente de energía: Yacyretá y Salto Grande. Sin embargo, la mayor asimetría es tener la energía más cara del país por decisión provincial", agregó.



"Esa energía puede ser subsidiada porque el gobierno nacional paga las regalías de Yacyretá en tiempo y forma, como corresponde. Nosotros en el Frente de Todos vamos a proponer la reducción del costo de la energía mediante el subsidio de las regalías. Vamos a proponer planes de viviendas de ayuda mutua, en el que los vecinos puedan levantar sus casa y que el Estado provea los materiales", anunció.



"Vamos a trabajar para dar valor agregado a la industria: se dice que Corrientes es la provincia con mayor forestación y vemos camiones cargados de rollos cuando esa producción se puede transformar en muebles y en trabajo para los correntinos. Eso lo podemos hacer porque este espacio siempre tuvo sensibilidad social y estuvo al lado de los vecinos y conocemos la necesidad de todos".



"Sabemos de la necesidad de nuestros docentes, me llenan de orgullo cuando nos endilgan que nosotros acompañamos a los docentes, pero por supuesto que lo hacemos y con orgullo. Ellos son el futuro y son ellos los que están educando a nuestro hijos, pero lamentamos escuchar al gobernador decir que los docentes tienen que hacer arroz con pollo para que las escuelas se puedan mantener. Nada más lamentable y deplorable que esas declaraciones. Nuestros docentes están para transmitir conocimiento, futuro", fustigó."Los trabajadores de la salud no tienen estabilidad laboral.



Nosotros los vamos acompañar para devolverle la dignidad del trabajo. Estamos convencidos de que hay otro camino y es con los dirigentes del Frente de Todos, que tienen sensibilidad social y conocen lo que pasa en cada barrio de Corrientes. Necesitamos de todos estas últimas 72 horas, tenemos que convencer a los indecisos para comenzar a cambiar la historia desde el domingo", pidió.Participaron del acto, Majo Espíndola, candidata a diputada provincial; Diego Fernández, candidato segundo concejal en la ciudad de Corrientes; Salva Mambrin, candidata a tercera concejal; Ariel Osuna candidato a diputado provincial, Nahuel Mosquera, candidato a concejal por la capital provincial; Raúl Alfonso, candidato a diputado provincial.





Acompañaron también los intendentes de Paso de los Libres, Martín Ascúa, de Santa Lucía, Norberto Villordo, los legisladores provinciales Martín Barrionuevo, Germán Braillard, Pitin Aragón, el normalizador del PJ, Máximo Aguilera; la consejera de la Entidad Binacional Yacyretá, Ana Almirón.