ELECCIONES: INICIÓ LA CARGA DE URNAS Y SE ALISTA EL TRASLADO A LOS MUNICIPIOS

Jueves, 8 de junio de 2023

La Junta Electoral de Corrientes de cara a los comicios del 11 de junio ayer inició la carga de las 2734 urnas que serán trasladadas a las comunas del interior hoy y mañana. Mientras que las de Capital serán llevadas a las escuelas el día sábado.

A cuatro días de los comicios legislativos en Corrientes, donde se eligen 5 senadores, 15 diputados y más de 160 concejales en toda la provincia, la Junta Electoral de Corrientes trabaja a contrarreloj en toda la logística que conlleva el proceso.



“Esta mañana en el ex Regimiento 9, donde venimos trabajando hace semanas comenzó la carga de urnas de las localidades del interior y continuamos con ese trabajo ahora. El jueves y viernes serán trasladadas a cada comuna” dijo el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño.



Sobre la carga de urnas de Capital señaló que “se va cargando todo y de a poco y las que tienen que salir salen. Todo eso está pautado, hay todo un protocolo” y agregó “el sábado se trasladan a las escuelas”,



Sobre el trabajo que vienen realizando destacó que “este año viene muy tranquilo. Estamos muy contentos”.



“Se definieron 334 escuelas en toda la provincia y 2734 mesas”, informó.



Con respecto a los presidentes de mesa, Sánchez Mariño destacó que “siempre tenemos un ausentismo bajo. Pero le pedimos que sean responsables porque con su trabajo están ayudando a la construcción de la representatividad democrática. Es un trabajo muy importante”.



Sobre la jornada electoral y la ubicación de sedes partidarias el titular de la Junta Electoral de Corrientes recordó que “tienen que saber que no pueden estar a menos de 80 metros de los establecimientos escolares donde se están realizando los comicios. Hemos tenido en años anteriores casos que han habido bases partidarias más cerca. Pero lo que ocurre en estos casos es el control cruzado, los apoderados de los partidos contrarios denuncian estas situaciones y generalmente va algún representante de la Policía y cierra el lugar que se encuentra a una distancia que no corresponde”.



La veda inicia el viernes a las 8 de la mañana por lo que no puede haber actividad partidaria. También a cierta hora del sábado ya no se puede expender bebidas alcohólicas. Hay una serie de medidas para tratar de mantener la tranquilidad de la población durante el día de los comicios.



Sobre el recuento de los votos. “Es una situación que ya es considerada normal porque hace muchos años tenemos esa cantidad de boletas y cuando se le da la capacitación se les enseña cómo hay que hacerlo . Hay que tener cuidado y calma, evitar discusiones acaloradas que no son necesarias y que todo se solucione con tranquilidad. En general el recuento transcurre con mucha tranquilidad”,sostuvo sobre el recuento de los votos tras las 18 horas que finaliza el acto electoral.



Por último, sobre el escrutinio definitivo, informó que “inicia el martes a las 18 en la Legislatura provincial. Estimamos que el viernes estaría terminando”.