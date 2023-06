SUMARON INAUGURACIONES EN MATERIA DE SALUD EN ITUZAINGÓ

Jueves, 8 de junio de 2023

Este miércoles, el gobernador Gustavo Valdés visitó Ituzaingó para inaugurar obras relacionadas a la salud. La más importante, las refacciones y el flamante Shockroom del hospital Ricardo Billinghurts.

También una Sala de Atención Primaria en el barrio Itatí. Valdés declaró que la localidad “finalmente tiene el hospital que se merece” y que su crecimiento debe ir acompañado de un sistema de salud planificado.



Sobre las obras en el Billinghurts, el área de Shockroom está destinada a brindar la atención avanzada de todo paciente con inestabilidad fisiológica que ponga en riesgo su vida o que se encuentre en paro respiratorio y/o cardiorrespiratorio. Cuenta con una enfermería que sirve al sector.



Dentro de la Emergencia se encuentran áreas de Recepción y Espera, Sala de Triage, consultorios y habitación de médicos. Todos éstos con mobiliario nuevo y refacción integral de sanitarios.





El Ministerio de Salud Pública dispuso el equipamiento necesario para cada uno de los sectores: camas para el sector de internación, instalación de gases medicinales, instalación de aires acondicionados y elementos necesarios para el Shockroom.





También se le dio una nueva imagen a la fachada. Se generaron dos ingresos, uno al sector de Emergencia y otro al Shockroom. Se incorporaron dos estacionamientos cubiertos, uno para ambulancias y otro para vehículos del personal.







Actualmente se encuentra en intervención otro sector de Internación y se está construyendo a nuevo un Quirófano y un área de Unidad de Terapia Intensiva (60% de avance). Además, se proyectan intervenciones en el laboratorio, lavadero, morgue, sector administrativo y salón de usos múltiples.







Gustavo Valdés



“Qué le pasó a Ituzaingó que nunca pudo tener un hospital como se merece? Pasó la obra de Yacyretá donde pusieron 10.000 millones de dólares, volcaron otros 3.500 millones en infraestructura para Misiones e Itacua, y los ituzaingueños nunca pudimos tener un hospital”, apuntó el gobernador, agregando que se está haciendo “lo que ellos no fueron capaces de hacer”.



Sobre este nuevo hospital, dijo que próximamente se incluirán más servicios y personal médico “para que vuelva a ser un hospital regional”. A esto, dijo, se sumará la segunda etapa de obras en el Hospital Leiva, con una inversión de 1500 millones de pesos.



Valdés declaró que el crecimiento de la localidad debe ir acompañado de un sistema de salud planificado. “Necesitamos una terapia intensiva, cuando asumimos ni siquiera había un resonador, había que derivar a Corrientes o Posadas. Por eso estamos planificando salud, también vivienda, cultura, seguridad y toda una estrategia de desarrollo”.



Por otra parte, volvió a reclamar mayor apertura del paso internacional con Ayolas: “Si no hubieran sido tan mezquinos hubiéramos tenido entrada de dólares por el comercio, así como pasa en Misiones”.



“No quieren que tengamos crecimiento, nosotros tenemos que tener transito de camiones para un mejor comercio internacional, al igual que en Santo Tomé y Paso de los Libres”, cerró.



Ricardo Cardozo



El ministro de Salud, Ricardo Cardozo remarcó que “estamos viendo por fin la transformación de este hospital”, y agregó que sumado a todas las obras que se van a inaugurar próximamente, como el quirófano y la terapia intensiva, “a posterior se seguirán realizando otras”. De esta manera, dicha institución médica “podrá y volverá a dar las respuestas que esta sociedad necesitaba hace mucho tiempo” sostuvo.



Señaló que el hospital Billinghurts “casi cuadruplica la población en épocas de vacaciones, y es por eso que tiene que estar preparado para dar respuesta a esos requerimientos, además de la implantación de nuevas industrias que hace que el requerimiento sea mayor”. Asimismo, contó que “el Hospital está proyectado para, tal como nos pedía el gobernador, y amerita que así sea, ser cabecera de una nueva región sanitaria, con el objetivo de cubrir a todas las localidades y poblaciones vecinas que se deriven a este lugar”.



Juan Pablo Valdés



“Mucho tiempo se prometieron las obras de mejoras de este hospital, mucho tiempo se prometió la construcción de un nuevo hospital”, contó el intendente Valdés a su turno, “pero eso siempre fue un simple relato, una simple promesa que se hizo por parte de eso que significa nada en Ituzaingó, que es Yacyretá”, agregó.



Sin embargo, continuó: “Con este Gobierno, desde su llegada gobernador, este hospital y el hospital nuevo que se está haciendo, fue una realidad”. Por eso, “en nombre de todos los ituzaingueños, les queremos dar las gracias por no olvidarse nunca de la salud de los habitantes de esta ciudad y por tenernos presentes en sus proyectos de futuro, para seguir mejorando todo lo que es en materia edilicia y de equipamiento de salud, para que no tengamos que ser derivados”, resaltó.



Inauguración de SAPS en el barrio Itatí



Para cerrar su jornada de actividades oficiales en Ituzaingó, el gobernador Valdés inauguró la Sala de Atención Primaria del barrio Itatí, ubicada sobre las calles Castelli y Posadas. La misma dispone de servicios de nutrición, consultorio clínico, enfermería, vacunación, entre otros.



La Sala fue equipada completamente por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, con mobiliario, computadoras, detector de latidos fetales, camillas, otoscopio, electrocardiógrafo, nebulizadores, fotófero, etc.



Presencias



Acompañaron a Valdés los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; Turismo, Alejandra Eliciri; Educación, Práxedes López; el director del hospital, Carlos Burgos; el jefe de la Policía, Arnaldo Molina; autoridades provinciales y municipales.