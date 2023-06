EL GOBERNADOR INAUGURÓ UN NUEVO DESTACAMENTO PRIAR EN EL PARAJE DESIDERIO SOSA

Miércoles, 7 de junio de 2023

Continuando con su agenda por el interior provincial, el gobernador Gustavo Valdés, inauguró en la tarde de este martes, un nuevo Destacamento de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), situado en el paraje Desiderio Sosa.

Además, el Mandatario hizo entrega de un patrullero y una motocicleta para el servicio. "Necesitamos mayor presencia policial en todo Corrientes por eso estamos proyectando más comisarías y destacamentos", declaró el mandatario durante el acto.



El acto tuvo lugar cuando el jefe de Tropas, comisario inspector Fernández Juan Manuel, presentó la formación Especial 6 de Junio al gobernador Valdés, quien presidió la ceremonia.



Seguidamente saludaron a la Formación Especial el Gobernador Valdés y el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte; y el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid; y seguidamente hizo lo propio el jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina.



Esta nueva obra que fue ejecutada por el Gobierno de Corrientes y se suma a la infraestructura edilicia Provincial que tiene como objetivo principal garantizar las condiciones de trabajo del personal policial, que pone la seguridad de todos los ciudadanos en todo el ámbito provincial, en especial este amplio sector rural de la localidad de Desiderio Sosa, brindando más y mejor atención a sus productores y ciudadanos.



En este contexto, el gobernador Valdés hizo referencia al plan de seguridad y al respecto señaló que “tiene que estar acorde a las necesidades que vamos teniendo hoy, tenemos un deterioro social importante, y eso requiere que nosotros podamos tener mayor presencia policial en toda la provincia de Corrientes, específicamente en el departamento de Santo Tomé, tenemos estructuras que estamos fortaleciendo, para tener un mejor sistema de seguridad”.



Precisó que “estamos proyectando una comisaría más en la ciudad de Santo Tomé y estamos trabajando con dos comisarías más que estamos invirtiendo en gobernador Virasoro, dos destacamentos más del PRIAR, por primera vez está la policía de la provincia de Corrientes en Paraje Galarza, y hoy estamos con este destacamento acá, en Desiderio Sosa”.



Valdés destacó la importancia de tener una presencia policial importante en el ámbito rural y que “estamos entregando una moto, un patrullero que va a estar acompañando a la función policial y que tiene que ver también con seguridad rural, en donde nosotros tenemos que estar al servicio de nuestra producción, sirve para combatir el abigeato”.



Por último hizo un reconocimiento a un oficial mayor por su servicio de 40 años y manifestó que espera que “esto sirva de ejemplo para la comunidad”.





Ministro Buenaventura Duarte



Por su parte, el Ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, manifestó que “estos son los cumplimientos de los requerimientos que le hicieron al Gobernador, y en este tiempo me pidió que me constituya en el tema para obtener una solución y acá está”.



“El destacamento del PRIAR va a servir para todos los pobladores dela zona y para los productores zonales, sepan funcionarios policiales que deben de estar al servicio del ciudadano”, concluyó Buenaventura.





Intendente Augusto Suaid



Al tomar la palabra, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, al tomar la palabra expresó que “la verdad que para nosotros estar inaugurando este nuevo edificio, que no solamente va a brindar seguridad a los aledaños de la zona, a los productores sino que va dignificar el trabajo que vienen haciendo los policías que estaban en este lugar antiguamente en un predio que no estaba del todo en condiciones necesarias y hoy con este lugar, van a dignificar su trabajo” y agregó para concluir que “decirles a los pobladores del lugar, que hoy van a atender sus requerimientos, van a poder tener una Fuerza de Seguridad cerca de cada uno de ustedes, para cualquier tipo de vicisitudes que se puedan suscitar en el Paraje Desiderio Sosa” finalizó.





Jefe de la Policía de Corrientes



El Jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina, al dirigirse a los presentes dijo que “hoy es un día importante en el que estamos inaugurando un edificio más del PRIAR” y recalcó que “venimos a garantizar la seguridad pública en forma constante continua a todos los productores y ganaderos de la zona”.



Para finalizar, el Jefe de la Policía destacó que “en lo que hace a este lugar geográfico, es estratégico, en razón de que están en la mitad de dos ciudades importantes, y que también viene a cubrir las necesidades de la zona” y al gobernador le manifestó que “agradezco profundamente a usted por esta gestión y por esta decisión de distribuir en forma específica al personal policial y para lograr una seguridad pública que todos nos merecemos”.





Detalles de obra



Este nuevo edificio cuenta con una guardia de prevención en su ingreso, con un hall para la atención inmediato de los requerimientos de los habitantes, una oficina de mayoría, vestuario para el personal policial de guardia, sanitarios, cocina comedor para el personal policial.



Cabe acotar que la verificación se desarrolla en una superficie aproximadamente de 183 m2, incluyendo galería perimetral y se encuentra ubicado en una zona estratégica y con conocimiento permanente de la ciudad.



Otro elemento a tener en cuenta que tiene como adicional en su posible participación en operativos de control vial sobre la ruta nacional catorce, con una inversión en horas de aproximadamente 10 millones de pesos.





Resolución Jefatura de la Policía Nº 586/23



El jefe de la policía de la provincia de Corrientes resolvió crear la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, con dependencia orgánica y funcional de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, que funcionará en el inmueble ubicado sobre Ruta Nacional 14 kilómetros 725 en el departamento de Santo Tomé. Firmó el mismo Alberto Arnaldo Molina, comisario general, jefe de la policía de la provincia de Corrientes.



Designación de cargo



En este contexto, Alberto Arnaldo Molina, comisario general, jefe de la policía de la provincia de Corrientes, puso en cargo al nuevo jefe de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa- Santo Tomé, al comisario Alberto Gómez.



Presencias



Acompañaron al Gobernador, Gustavo Valdés, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte; el ministro de Producción, Claudio Anselmo; el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya; la ministra de Educación, Práxedes López; la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri; el jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina; legisladores; secretarios y subsecretarios; concejales, y demás autoridades.