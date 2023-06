EN SANTO TOMÉ, VALDÉS ANUNCIÓ LA LIBERACIÓN DEL PASO FRONTERIZO VECINAL

Miércoles, 7 de junio de 2023

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes un multitudinario acto de ECO+Vamos Corrientes en la ciudad de Santo Tomé junto al intendente y vice locales, Augusto Suaid y Carlos Farizano, respectivamente.

Allí anunció que en breve quedará liberado el paso fronterizo vecinal en el puente con San Borja, Brasil y aseguró que se construirá el parque industrial para la localidad a pesar de las dificultades que imponen desde Nación para ocupar terrenos del Ejército Argentino. También ratificó el proyecto para instalar en la ciudad una universidad pública y gratuita "para que la gente pueda acceder al conocimiento y al futuro". El Mandatario también garantizó que "el próximo Sistema de Seguridad 911 de la provincial se va a inaugurar en Santo Tomé" y concluyó pidiendo el voto este domingo para que "nos den la fuerza para seguir construyendo juntos, cambiando la provincia".



El acto tuvo lugar a la noche en el Polideportivo Municipal, donde se presentaron los candidatos a concejales: Santiago Saucedo, Marta María Virginia Soto, Carlos Adolfo Farizano, Viviana Rodriguez Bonutti, y Pedro Raúl Kasibrodiuk. En tanto, son candidatos a convencionales constituyentes para reformar la Carta Orgánica del Municipio, en primer lugar, el intendente Augusto Suid, siguiéndole en la lista: Nélida Ríos, Carlos Farizano, María Natalia Ponce de León, Juan Adolfo Arguello, Luisina Inés Cesar, Miguel Arismendi, Marta Rivero, Carlos Balmaceda, Marta Pernumian, y Juan Viera.



Entre los aspirantes a legisladores provinciales que estuvieron en la ocasión, tomaron la palabra los candidatos: a senadores Ricardo Colombi y Joselino Fernández Blanco; y a diputados, Pedro Cassani, Antonio Barros Perkins, y Silvia Galarza, quedando el cierre discursivo para Valdés.



"En estos años con Augusto Suaid y Carlos Farizano vamos a transformar absolutamente a Santo Tomé como se merece. En tan solo un año se hicieron casi 50 cuadras de asfalto y que no queden dudas, porque cuando termine mi mandato las 200 cuadras que prometí van a estar terminadas", afirmó el Gobernador entre sus primeros conceptos ante la multitud. Luego agregó: "También me comprometí con los santotomeños a constituir un fondo especial para que no pare nunca el trabajo en las obras de infraestructura que ejecutan los empleados municipales, al igual que el alumbrado público. Y la obra de la Costanera va a comenzar mañana. Y al terminar mi gestión también vamos a tener en este Polideportivo Municipal piso de parquet, techo arreglado, cancha de jockey y una pileta olímpica".



Seguidamente, Valdés aseguró que "vamos a hacer el parque industrial, aunque algunos levanten el teléfono para ponernos palos en las ruedas, les guste o no les guste, porque si no nos dan el predio del Ejército Argentino, lo vamos a comprar con plata de los correntinos", exclamó y detalló que "ya tenemos un predio de 300 hectáreas en vista". No obstante, apostó y advirtió que "tengamos un poco paciencia, porque si cambia el Gobierno nacional se van a ir alineando las voluntades". También anunció que con fondos provincial se están avanzando en 100 viviendas para que "en Santo Tomé se termine el déficit habitacional".



En tanto, Valdés anunció que "se habilitó para cruzar gratis" próximamente el puente que une Santo Tomé con San Borja, Brasil. Se refirió así a la empresa concesionaria del puente que va a levantar la barrera para el transito vecinal fronterizo, desde el 1 de julio. Finalmente, ratificó las gestiones para que la localidad sea epicentro de educación superior, anunciando que "ya tenemos el proyecto ejecutivo listo para que en el Hotel done era el Automóvil Club Argentino, se instale la Universidad Nacional del Nordeste". Y agregó: "pero tenemos también otro proyecto que es más interesante, porque tenemos que generar una revolución del conocimiento, y le vamos a pedir al Gobierno nacional que ponga en la Costa del río Uruguay una universidad pública y gratuita para que la gente pueda acceder al conocimiento y el futuro".



El Mandatario también garantizó que "el próximo Sistema de Seguridad 911 de la provincial se va a inaugurar en Santo Tomé", luego de inaugurarse recientemente la misma tecnología e infraestructura para para combatir el delito en las localidades de Paso de los Libres, Goya y Monte Caseros. y concluyó pidiendo el voto este domingo para que "nos den la fuerza para seguir cambiando la provincia y construyendo juntos nuestro futuro".



Por su parte, el intendente Augusto Suaid, primeramente, expresó su agradecimiento "al compromiso de la militancia y a la confianza del pueblo de Santo Tomé". Luego señaló su acierto al afirmar que "cuando le dijimos que los santotomeños que no podíamos darle la espalda al Gobierno provincial y hoy los resultados están a la vista con un Gobernador que está trayendo en materia de infraestructura el mayor plan ambicioso de Santo Tomé en obra pública, con calles de pavimento, cordón cuneta, iluminación. Así estamos apostando al Santo Tomé de los próximos 30 años, con el conocimiento generando una universidad regional para toda la costa del río Uruguay, trabajando con el Gobierno provincial para que así los jóvenes no tengan que irse a buscar su futuro en otra parte".