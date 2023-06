MÁS DE 30 MUNICIPIOS PARTICIPARÁN DE LOS JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS 2023

Martes, 6 de junio de 2023

En el patio del Instituto de Cultura de Corrientes se realizó ayer el lanzamiento de una nueva edición de los Juegos Culturales Correntinos, del que participarán jóvenes (12 a 18 años), adultos mayores y personas con discapacidad de más de 30.

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero, hizo entrega de la resolución de declaración de interés a los representantes de los municipios presentes y confirmó que se brindará un subsidio a las cinco sedes de los regionales para la organización de sus respectivos selectivos.



“Quiero agradecer a los municipios porque su acompañamiento es clave, el año pasado los Juegos Culturales fueron todo un éxito y por primera vez la final provincial se realizó en el interior de la provincia y estamos analizando la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir este año”, señaló Gabriel Romero.



“Hasta ahora adhirieron 35 municipios a los Juegos Culturales Correntinos, y todavía pueden sumarse más. Los selectivos municipales se realizarán a lo largo de junio, los zonales en julio y el provincial en agosto. De allí surgirán los ganadores que representarán a Corrientes en los Juegos Nacionales Evita programados para septiembre”, precisó el coordinador provincial de los Juegos, Hernán Molina, quien estuvo acompañado por su equipo de trabajo integrado por Sara Spagnolo, Graciela Fernández y Mariana Torres.







Presencias



Por la Municipalidad de Goya, estuvieron presentes el director de Cultura, Manuel “Lito” Zampar, y el coordinador de los Juegos, Lizandro Stalla; por Ramada Paso, la directora de Cultura y Turismo, Erika Rivero, y la profesora Rocio Ojeda; por Gobernador Martínez, del área de Turismo, Maricel Rivero y el secretario municipal Miguel Ángel Pérez; y por San Roque, la directora de Cultura, Mariana Gil.







Disciplinas



Este programa provincial está destinado a jóvenes de 12 a 18 años y a adultos mayores (más de 60 años) de toda la provincia, en distintas categorías artísticas. Este año, divididos en las categorías: Sub 15 (de 12 a 15 años al 31 de diciembre de 2023); Sub 18 (de 15 a 18 años al 31 de diciembre de 2023), Categoría Única (de 12 a 18 años al 31 de diciembre de 2023) y adultos mayores de 60 años.



Quienes se sumen a los Juegos Culturales Correntinos, competirán en una de las siguientes disciplinas: en la categoría única lo harán en conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, historieta y danza libre; en la categoría Sub 15 y Sub 18 en canto solista, freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto y danza (pareja); y en el caso de Adultos Mayores lo harán en canto solista, fotografía, pintura/dibujo, teatro unipersonal, cuento, poesía y danza. Se incorporó además una categoría para personas con discapacidad en las disciplinas de fotografía y teatro unipersonal, para jóvenes de 12 a 18 años.



Los interesados deberán dirigirse a las direcciones de Cultura de sus respectivas comunas, y en el caso de los capitalinos, escribir al correo: juegoscorrentinos@gmail.com o enviar un mensaje al WhatsApp: 3794-224720 (8 a 14).



En el caso de las disciplinas de cuento, poesía, videominuto, deberán enviar el trabajo al correo mencionado, y quienes participen por historieta y fotografía, acercar su trabajo a las oficinas de la Dirección de Relaciones Institucionales del Instituto de Cultura (San Juan 546).



La final provincial se llevará adelante el día 10 de agosto y los ganadores representarán a Corrientes en los Juegos Nacionales Evita, a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata, del 25 al 30 de septiembre, y en el Encuentro Nacional de Adultos Mayores, del 11 al 15 de mismo mes en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.



Cabe señalar que debido al crecimiento del programa, desde el año 2012, la instancia provincial de los Juegos Culturales es una Sub Sede del Certamen Pre Fiesta Nacional del Chamamé y varios de los jóvenes que fueron seleccionados han ganado la Gran Final y se consagraron Revelación de la Fiesta Nacional del Chamamé.