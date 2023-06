ANTE UNA MULTITUD MILITANTE JUVENIL, VALDÉS GARANTIZÓ FUTURO CON ECO+VAMOS CORRIENTES

Martes, 6 de junio de 2023

El gobernador Gustavo Valdés habló este lunes ante miles de militantes de las juventudes de los partidos que integran ECO+Vamos Corrientes.

Se congregaron en el club Córdoba de la capital provincial y les aseguró allí que "estamos trabajando para generar empleo y que así ningún joven se tenga que ir de la provincia". Y les advirtió sobre los discursos populistas, tanto de derecha como de izquierda, al decir que "tengan cuidado con esas ideas que dicen que son nuevas, porque son las viejas ideas del conservadurismo", pero también planteó "terminar con esos dirigentes que se aprovechan de la pobreza". De esta forma, sin mencionarlos directamente, apuntó contra Javier Milei y el kirchnerismo. Se diferenció de ambos extremos, defendiendo a "la educación pública y gratuita como arma de consolidación del pueblo" y apostando a "la revolución educativa" que impulsa con el programa provincial Incluir Futuro que entrega notebooks a cada alumno que ingresa al colegio secundario, porque "el Estado tiene que ser motor y garante del desarrollo y la equidad", mientras que, por su parte, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard arengó allí: "El progreso está acá y ustedes son los grandes protagonistas".



El tradicional club Córdoba, ubicado en la esquina de Catamarca y San Martín de la ciudad de Corrientes, estuvo colmado este lunes de la juventud militante de cada uno de los 32 partidos que integran ECO+Vamos Corrientes con un acto que dio inicio a las 19 y en el que los jóvenes fueron los protagonistas, ya que todos los candidatos que hablaron en la ocasión no superaron los 30 años de edad. También estuvieron allí y le hablaron a la juventud, además del gobernador Gustavo Valdés, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el intendente Eduardo Tassano y la candidata a diputada provincial y presidente de la JR Nacional, Valeria Pavón.



"El 11 de junio vamos a tener un triunfo contundente en toda la provincia de Corrientes", les arengó allí Valdés al cerrar la lista de oradores. remarcó así que "este año se cumplen 40 años de democracia que nos legó Raúl Alfonsín y lo que nos decía nos sirvió para siempre. A mi me dio la energía para seguir militando ininterrumpidamente, con el convencimiento de seguir ideas, por eso no sigan nombres, sigan proyectos, no sigan a las personas, luchen por los ideales, un proyecto de país y provincia".



En este sentido, Valdés sostuvo que "cuando llegó Alfonsin, por primera vez, el pueblo se pone de acuerdo para consolidar una Nación y lo logramos, con Raúl Alfonsin tenemos ya 40 años de democracia, que puede ser perfectible, pero siempre con la oportunidad para hacerlo democráticamente. Por eso, ahora por primera vez en Corrientes, los jóvenes de 16 y 17 años van a poder elegir a sus concejales en cada pueblo". Y pidió: "Los jóvenes tenemos que luchar juntos para tener más universidades públicas en Corrientes y pelear por el conocimiento como lo hicieron los jóvenes de 1918 en la Reforma Universitaria, tenemos que revolucionar el conocimiento en Corrientes". Luego, aseguró que "nosotros somos reformistas, creemos que la base de igualdad de oportunidades está en el conocimiento. Por eso, sin temor, apostamos a la educación pública y gratuita como arma de consolidación del pueblo".



Seguidamente advirtió: "Tengan cuidado con esas ideas que dicen que son nuevas, porque son las viejas ideas del conservadurismo, la exclusión y el hambre que la Argentina desterró con Raul Alfonsín cuando ganó en 1986. No crean que en el gallinero de la libertad, el zorro libre no le va a comer a la gallina libre". En este marco, aclaró que "nosotros creemos que el Estado tiene que ser motor y garante del desarrollo y la equidad".



El gobernador correntino también hizo referencia al federalismo y apuntó contra representantes locales del Gobierno nacional al afirmar: "Yo quiero una República Argentina con las provincias unidas para defender a sus pueblos. Si somos dignos herederos del coraje de los mártires correntinos de la historia, tenemos que luchar por eso y no como los 'poncho yeré' que ganan su sueldos en dólares en Yacyretá, el pueblo correntino lucha por sus derechos, no se compra con plata".



Valdés sostuvo luego que "hay que seguir el rumbo del desarrollo, nosotros mejoramos en empleo industrial mientras que en todo el país caía. Estamos trabajando para generar empleo para que ningún joven se tenga que ir de la provincia". Y arengó: "Este pueblo de Corrientes no se banca la discriminación de la Nación, queremos libertad para trabajar, estudiar y crecer".



"Por eso estamos haciendo una revolución educativa repartiendo computadoras en las escuelas, pero nos trancan en Buenos Aires, porque los dólares le dan a los amigotes del Conurbano bonaerense y no hay dólares para comprarle computadoras a los jóvenes de Corrientes.Pero, igual lo estamos haciendo, tuvimos un superávit de 16 mil millones de pesos que lo vamos a invertir en el futuro de los jóvenes, mientras ellos pasean por el país en avión nuevo", exclamó ante la exultante juventud de ECO+Vamos Corrientes.



"Se tienen que terminar esos dirigentes que se aprovechan de la pobreza, es posible transformar la provincia y los estamos haciendo generando las condiciones para que las empresa puedan ofrecer empleo digno a los jóvenes", aseguró Valdés hacia el final de su discurso en el club Córdoba, sosteniendo que "nosotros somos un espacio político que entendimos que caminar juntos nos lleva más seguros y lejos, es hora que el pueblo se levante con un valeroso sapucay y diga que se puede cambiar".



Pedro Braillard Poccard: "Pongan el hombro a la patria como protagonistas activos"



Previamente, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard expresó su alegría por "ver que todos los partidos que integramos ECO+Corrientes tenemos una juventud pujante que sale a asumir su realidad y si tenemos jóvenes comprometidos, nuestra provincia tiene futuro. A los jóvenes le digo que la Argentina está pasando un momento muy difícil, por la inseguridad, el narcotráfico en algunos lugares del país, y la inflación que castiga a todo el país, por eso le pido a los jóvenes que le pongan el hombro a la patria como protagonistas activos, porque tienen la herramienta poderosa de la democracia que es el sufragio. Y sepan que en nuestro Gobierno todos los proyectos de los jóvenes son escuchados".



"Sueñen y crean en el futuro de Corrientes y la Argentina", les dijo el Vicegobernador a los miles de jóvenes presentes de todos los partidos de ECO+Vamos Corrientes, asegurando que "en esta alianza van a encontrar siempre una puerta abierta para hacer realidad esos sueños y proyectos, el progreso está acá y ustedes son los grandes protagonistas".



Eduardo Tassano: "Abrazamos políticas pensando en la juventud"



Al tomarla palabra en el acto, el intendente Eduardo Tassano consideró que "este acto es muy importante, porque une a los gobiernos provincial y municipales con los jóvenes", asegurando que "abrazamos políticas pensando en la juventud como el cambio climático, género, diversidad, y nuevas tecnologías. Los jóvenes son el futuro y por eso integran nuestros gabinetes de funcionarios, trabajando codo a codo, queremos que los jóvenes se queden en Corrientes y tengan acá su futuro, por eso impulsamos políticas de desarrollo".



Valeria Pavón: " Jóvenes que se involucran para transformar la realidad"



La candidata a diputada provincial Valeria Pavón destacó ante los miles de jóvenes la decisión política de que cada uno de los municipios en ECO+Vamos Corrientes haya apostado por candidatos jóvenes que "se involucran para transformar la realidad". Sostuvo que "por eso hoy están acá y hay tantas ideas y proyectos y hacia dónde vamos, porque el gobierno de Gustavo Valdés está mirando al futuro con proyectos innovadores para los jóvenes, en la educación y con oportunidades laborales".



Otros candidatos jóvenes



También fueron oradores en este acto de la juventud de ECO+Vamos Corrientes, los candidatos a concejales: Maximiliano Leyes (Yapeyú), Nicolas Scofano (Bella Vista), Nicolas Alvarez (Curuzú Cuatiá), Moar Gomez (Itatí), y de la Capital, Sandra Olivera y Lilian Cano.