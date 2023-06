DESDE MERCEDES, SE DESTACÓ LA GOBERNABILIDAD COMO PILAR DEL DESARROLLO

Martes, 6 de junio de 2023

“Esta alianza logró consolidarse con el acompañamiento, la contención y el compromiso de cada uno de los correntinos… ahora vamos por más desarrollo, siempre juntos…”, destacó “Perucho” Cassani.

En la meta de abarcar toda la provincia de Corrientes, con un mensaje de “esperanza motivadora” hacia las elecciones de este domingo, Pedro “Perucho” Cassani llegó a Mercedes, en la noche del lunes, tras una sesión especial de la cámara legislativa que preside, donde se sancionó la ley para más fiscalías y defensorías judiciales en todo el territorio provincial.



En la ciudad de Mercedes, el acto de ECO + Vamos Corrientes, contó con la presencia de los anfitriones Ricardo Colombi y Mariel Meza, el senador provincial Sergio Flinta, el senador nacional Eduardo Vischi, el senador Henry Fick, el intendente de Curuzú Cuatiá José Irigoyen, los candidatos a concejales locales y un público impotente que desbordó el salón “La Calandria”.



En ese marco, el líder de Eli “Perucho” Cassani recordó que los correntinos acordaron después de la crisis del 99, una alianza, “la más numerosa hoy, para convertirla en una herramienta que sintetiza fundamentalmente un proyecto desarrollista de provincia. Hoy se llama ECO + Vamos Corrientes”, sostuvo para rememorar que cuando daban sus primeros pasos, soñaban con la gobernabilidad que permitiera el crecimiento sostenido de la provincia. “Esa alianza logró consolidarse con el acompañamiento, la contención y el compromiso de cada uno de los correntinos”, enfatizó.



“Hemos encontrado denominadores comunes para vivir en paz, para poder dialogar, para poder entendernos aun en aquellas cosas que habitualmente no nos entendemos. Pero lo hacemos en un clima de convivencia, de una pluralidad; de un sentido de provincia que nos abraza, que nos contiene, que nos permite generar oportunidades”, citó Cassani para referirse a cada uno de los logros consolidados en producción, turismo, educación y otras áreas de la gestión del gobernador Gustavo Valdés.



Con respecto a la elección del domingo, sostuvo que “vamos a elegir diputados y senadores provinciales y depende de a quien llevemos a las bancas, es la posibilidad de seguir desarrollándonos en armonía y en paz. Nosotros, los candidatos de ECO + Vamos Corrientes, diputados y senadores, el compromiso es seguir acompañando esta consolidación de crecimiento que estamos teniendo en la provincia de Corrientes”, concluyó.



Posteriormente, el senador Ricardo Colombi, fue enfático al señalar que “hoy la gobernabilidad es lo que está en juego. Es la garantía de desarrollo de Corrientes. Que nadie tenga duda, sin gobernabilidad no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay inversión, no hay seguridad jurídica. Eso es lo que venimos haciendo a lo largo de estos años y ojalá que sean muchos años más. Con esfuerzo, sacrificios; errores y virtudes; pero nadie puede dudar que la provincia hoy, en este largo transitar puede mostrar cosas interesantes, y otras a solucionar y a otras a corregir”.



No faltaron las críticas a la situación que se vive en el país. “No hay que olvidar ni hacia adentro ni hacia afuera: no hay inversión, tenemos 20 tipos de dólares, la presión tributaria cada vez es mayor. Tenemos que hacer las reformas de las leyes laborales para cerrar más trabajo genuino. Es el gran desafío que tenemos por delante. Pero la provincia de Corrientes es un ejemplo. Por eso el 11 de junio está en juego lo que venimos diciendo: la gobernabilidad, herramienta del desarrollo de la provincia”, afirmó.



Antes la candidata a diputada Mariel Meza llamó a conocer a los candidatos, y la candidata concejal Verónica Quiroz, destacó que el rol de las mujeres. “Somos las que llevamos a votar, las que realmente tenemos la posibilidad de hablar con el hermano, con el padre, con el marido o con el amigo… Decirle SÍ a una gestión que viene avanzando”, cerró.



El actual senador nacional Eduardo Vischi, expresó que “Corrientes tiene mucho para mostrar; para demostrar al país”. “Aquí, pensar primero en Corrientes es lo importante y es lo que esta alianza demuestra. Cuando uno ve que hay más de 30 partidos, significa que cada partido tiene un pensamiento, tiene una idea de la provincia y eso es lo que hace que nos podamos juntar, siempre poniendo adelante lo que significa lo mejor para Corrientes”, concluyó para ponderar la unión de “experiencia y juventud” en las listas de candidatos.



Otros que hicieron uso de la palabra fue el intendente de Curuzú Cuatiá José Irigoyen, y el senador provincial Henry Fick.



El candidato a senador Sergio Flinta, por su parte, remarcó que “la legislatura es la retaguardia de un gobierno… desde donde se puede avanzar o retroceder en el desarrollo…”.



El líder de Eli estuvo acompañado por el concejal Facundo Semhan, el ex diputado José “Pepe” Affur y demás miembros del comité “hormiga” local.