LOS FRENTES ELECTORALES ALISTAN SU CIERRE DE CAMPAÑA EN CAPITAL DE CARA AL 11 DE JUNIO

Lunes, 5 de junio de 2023

La alianza ECO+Vamos Corrientes y el Frente de Todos cerrarán su actividad proselitista en la ciudad de Corrientes, el bastión electoral más importante de la provincia. Ganemos Corrientes eligió hacerlo en Goya.

En la cuenta regresiva para los comicios legislativos del 11 de junio, los frentes electorales alistan sus actos de cierre de campaña. ECO+Vamos Corrientes y el Frente de Todos reunirán a su militancia en Capital y no descartan el desembarco de figuras nacionales. Mientras que Ganemos Corrientes pisa fuerte en el interior provincial y culminará sus actividades proselitistas en Goya y Bella Vista.



El Litoral dialogó sobre las últimas actividades de campaña con el candidato a diputado provincial en primer término, el actual presidente de la Cámara Baja, Pedro Cassani, quien indicó que “mañana (por hoy) tenemos un gran encuentro de Jóvenes de ECO+Vamos Corrientes en el Club Córdoba a las 18. A la noche también se realizará un evento en la ciudad de Mercedes. El martes vamos a estar en Santo Tomé, el miércoles en Ituzaingó”.



“Y el jueves hacemos el cierre en la ciudad de Corrientes. Probablemente se va a realizar en el Club San Martín”, acotó.



Sobre el acto de cierre de campaña, fuentes cercanas a la alianza oficialista no descartan el arribo a Corrientes de figuras nacionales para brindar su apoyo a los candidatos de ECO+Vamos Corrientes. Por ejemplo, el senador nacional Luis Naidenoff participó en el acto que se realizó en las Mil Viviendas y el gobernador de Jujuy y precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, asistió al encuentro que se realizó en el Eucaliptal del barrio San Gerónimo.



En este contexto, Cassani dijo que la gente “está involucrada en la elección del 11 de junio. En esta campaña que ha sido muy corta, pero muy intensa logramos explicar de qué se trata y qué definimos. Mostramos cuáles son las propuestas que tenemos y repasamos un poco todo lo que venimos haciendo junto con la sociedad, con las instituciones intermedias, con los partidos políticos y con todos los referentes de la Provincia”.



“Encontramos una sinergia muy interesante. Las personas que no tienen nada que ver con los partidos políticos y que van a participar son las que nos permiten desde sus lugares transmitir la idea de mantener el modelo de gestión de Corrientes liderada por Gustavo Valdés”, cerró.



El mandatario provincial viene encabezando una seguidilla de actos, tanto en Capital como en el interior provincial, y el sábado desde Bella Vista instó a “continuar juntos en el camino del Crecimiento”.



Allí, Valdés aseguró que “nuestro proyecto político y social es garantía de seguridad y paz para la gente”. Pidió a la multitud presente que militen convencidos de ello para apoyar a los candidatos a senadores, diputados y concejales de ECO+Vamos Corrientes.



Frente de Todos



A una semana de las elecciones, el Frente de Todos también prepara un gran evento. “Tenemos previsto un acto para el jueves en principio, pero estamos terminando de coordinar y de ajustar los detalles, pero va a ser en la ciudad de Corrientes. Mañana o pasado vamos a estar invitando a todos los vecinos”, dijo la concejal Mercedes Franco Laprovitta, que apuesta a su reelección en el Concejo Deliberante de Capital.



La edil tampoco descartó el arribo a la provincia de figuras políticas del Gobierno Nacional.



“Estamos con muchas actividades por los barrios y con los vecinos. Hasta recién estuvimos boleteando en la costanera sur. Pero nosotros creemos que el tema ambiental es muy importante también en este contexto, y por ello no usamos panfletos ni otro tipo de publicidad y damos nuestra boleta a los vecinos que nos quieran acompañar para evitar ensuciar la ciudad”, dijo.



“Decidimos entregar las boletas para que el vecino esté informado sobre quiénes son el resto de los candidatos que por ahí ya no son tan visibles”, acotó.



“Es una campaña corta pero muy intensa para los candidatos del Frente de Todos. Nos reciben muy bien. Dialogamos con los vecinos, esa es nuestra estrategia de campaña, hablar con ellos puerta a puerta. También salir a su encuentro en los distintos espacios públicos en la plaza o en los potreros. Ese ha sido el eslogan de nuestra campaña y es algo que como concejal lo vengo haciendo y ahora mis compañeros también están recorriendo los barrios”. destacó.



“Nosotros les explicamos en qué consiste la elección en medio término porque por ahí no se entiende, porque el gobernador está en todas las publicidades cuando en realidad se eligen senadores, diputados y concejales. El vecino tiene más en claro quiénes son los candidatos del Frente de Todos, a concejales sobre todo. Nos ven, nos conocen, nos interpelan también, lo que es muy saludable para el desarrollo de la política”, aseguró.



Ganemos Corrientes



Sobre la última semana de campaña, el candidato a diputado provincial del frente Ganemos Corrientes y parlamentario del Mercosur Alejandro Karlen, quien contó que “seguimos con recorridas por toda la provincia, mañana a la mañana tenemos un evento con nuestros candidatos en Monte Caseros y a la tarde en Paso de los Libres a la tarde. El martes voy a estar en Corrientes porque tengo un par de reuniones. El miércoles cerramos en Santo Tomé y el jueves vamos a estar con actos y reuniones en Goya y Bella Vista”.



“Estamos teniendo una muy buena recepción por parte de la gente. Estoy convencido de que los peronistas están en Ganemos Corrientes, que la militancia se está sumando en toda la provincia para cuidar nuestra boleta, ayudándonos en eso porque nosotros no tenemos el apoyo provincial y tampoco del Gobierno Nacional para esta elección. “Hemos despertado en el peronismo esa mística que hace mucho no había”.



“Estamos viendo que las respuestas que estamos teniendo son voluntarias, solidarias y de convicción. Despertamos una esperanza en el votante, en especial en el justicialista que hace rato no tenía. Hemos reconstruido sin ninguna duda la familia peronista”.



“Sea cual sea el resultado, este armado que hicimos nos está dando mucha solidez y como Ganemos Corrientes, hemos tomado la decisión de participar en las Paso. Lo estamos preparando para después del 11 de junio con una expectativa muy grande porque la respuesta fue muy fuerte y porque no nos equivocamos en tomar la decisión de hacernos cargo del votante peronista que estaba alejado del Frente de Todos”, cerró.



Libres del Sur



La candidata a diputada provincial Eva Romero y el postulante a senador provincial Vicente Ruiz continúan recorriendo la provincia llevando sus propuestas electorales entre ellas la emergencia alimentaria y la creación del defensor del paciente.



En tanto, la candidata a concejal de Capital Silvana Lagraña también recorre los barrios y dialoga con los vecinos para llevar mejoras en materia de servicio e infraestructura.