ELISA CARRIÓ CONTRA MAURICIO MACRI: "SU LADO OSCURO ESTÁ JUGANDO PARA QUE PIERDA JUNTOS POR EL CAMBIO"

Lunes, 5 de junio de 2023

Elisa "Lilita" Carrió, la líder de la Coalición Cívica y precandidata a presidenta, afirmó que Mauricio Macri “tiene dos lados, uno claro y uno oscuro. Su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”.

Respecto a la incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti al espacio de Juntos por el Cambio, Carrió respaldó la iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta. "Yo estoy por la unidad y la amplitud, pero no me meto en la mesa de debate porque no voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO", disparó contra el reemplazante de Patricia Bullrich, Federico Angelini.



En entrevista con Solo Una Vuelta Más, del canal TN, Carrió afirmó que "Quien construyó con gran amplitud Juntos por el Cambio, y destruyó el prejuicio de la unión entre el PRO y el radicalismo fui yo".



Tras jurar como abogada, Elisa Carrió confirmó su precandidatura a presidenta



Asimismo, disparó contra el referente liberal Javier Milei, a quien definió como "un emergente de la bronca social" y dijo: "es un experimento mundial a nivel político para destrozar los parlamentos y al periodismo".



“Mi jubilación es de 270 mil pesos mensuales. Cuando hablan de casta, primero fíjense de dónde sacan la plata y quién los financia”, criticó.