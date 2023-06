CORRIENTES: EL PLUS UNIFICADO SE PAGARÁ DESDE EL LUNES 5 DE JUNIO Viernes, 2 de junio de 2023 El Gobernador informó en sus redes sociales que el plus unificado que se abona a los trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, estará disponible desde el lunes 5. Conocé el cronograma.

El Plus Unificado del mes de junio para trabajadores provinciales activos y jubilados se pagará por terminación de DNI:



• Lunes 5: 0 y 1*



• Martes 6: 2 y 3



• Miércoles 7: 4 y 5



• Jueves 8: 6 y 7



• Viernes 9: 8 y 9



* En cajeros, sábado 3.