KICILLOF ASEGURÓ QUE NO HAY FÓRMULAS CONFIRMADAS PARA LAS ELECCIONES Viernes, 2 de junio de 2023 El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que aún no está confirmado que vaya a ir por la reelección. “Hay mucha ansiedad, pero no hay fórmulas confirmadas hasta que se confirmen, y eso se va a hacer con el conjunto del Frente de Todos” El mandatario bonaerense planteó que están trabajando en un armado que represente tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional “cuál es el proyecto” del espacio que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner.



“Se va a hacer lo que convenga al conjunto”, insistió.



El gobernador resistió en las últimas semanas presiones para ser candidato a Presidente. Es más, en los últimos días se lo vio junto a Eduardo “Wado” de Pedro conformando un tándem en distintas recorridas: él como presunto aspirante a la re-reelección y el ministro del Interior como postulante a la Casa Rosada.



Además, Kicillof habló acerca del incidente que sufrió ayer en el acto de Brandsen en el cual se entregaba una serie de escrituras para viviendas. “Todo fue muy rápido. Ya llevo unos 50 actos así en donde va muchísima gente y yo tengo ese formato. Suelen ser masivos para los pueblos adonde voy, son actos de cercanía, yo no pongo ni una valla, son escenarios bajitos, donde está el intendente”.



Y habló sobre la mujer que se le acercó a reclamar. “Era una señora que estaba muy alterada, yo la trato con amabilidad, le doy la mano y le digo que espere a que termine de hablar. No hizo caso y tira del micrófono y ahí, la seguridad, por protocolo, la lleva hacia un costado”, agregó. Y minimizó la situación: “No fue un hecho de peligro, la cercanía genera eso, es un riesgo, pero yo hago política así”.



Además, despegó el hecho del intento de magnicidio que sufrió CFK el 1 de septiembre del año pasado. “Lo trataron de politizar y se lo buscó tergiversar. Acá es una persona que intentó hablarme, el tema de la cercanía es un dilema porque si se lo quiere evitar no tendríamos proximidad (para hacer campaña), no voy a estar con dos anillos de seguridad recorriendo territorio”, cerró.