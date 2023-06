VALDÉS: "TENEMOS QUE DERROTAR DEFINITIVAMENTE AL KIRCHNERISMO" Jueves, 1 de junio de 2023 El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles junto al vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el intendente Eduardo Tassano, un multitudinario acto de ECO+Vamos Corrientes en el barrio San Gerónimo de la capital provincial. "En la Argentina tenemos que derrotar definitivamente al kirchnerismo", arengó allí el jefe de Estado provincial el mismo día en el que recibió la visita del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien es precandidato a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, al igual que Patricia Bullrich, quien hizo lo propio en la víspera y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien también estará este jueves al a media mañana con el gobernador correntino.



El acto inició cerca de las 20 en el playón de "El Eucaliptal" con una presencia masiva de militantes y vecinos. Allí acompañaron en el escenario numerosos legisladores provinciales y municipales a los candidatos de la alianza gobernante, siendo oradores en la ocasión, primeramente, los aspirantes al Concejo Deliberante de la Capital, Lilian Cano, Sandra Olivera y Marcos Amarilla; luego los candidatos a diputada provincial, Valeria Pavón y a senador provincial, Sergio Flinta. Siguió Braillard Poccard marcando que el cambio en el país será desde Corrientes y por último, Valdés dejó en claro que el desarrollo provincial sólo será posible con un Gobierno nacional de Juntos por el Cambio que genere las condiciones macroeconómicas necesarias para poder crecer mediante la producción y la industria.



"Hoy el principal problema de la Argentina es la economía, por eso en la Argentina tenemos que derrotar definitivamente al kirchnerismo. Si seguimos así con un presidente dibujado con, 'ella' (por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner), gobernando desde atrás, están poniendo de rodillas al pueblo. Tenemos que mirar al futuro con un plan de gobierno, lo estamos haciendo juntos y vamos a poder cambiar", fue la frase más contundente que dejó Valdés en este acto de campaña realizado a pocas horas de la visita de tres precandidatos a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, como lo son Bullrich, Morales y Larreta, quienes vienen a Corrientes a ponderar la gestión provincial y ponerla como modelo para el país. Por su parte, Braillard Poccard aseguró ante esta multitud que "Corrientes le va a estar diciendo al país el 11 de junio: el cambio es posible, el cambio empieza acá".



Valdés inició su discurso con una buena noticia para Mandiyú



Al iniciar su discurso, Valdés habló sobre el Deportivo Mandiyú, entidad de tradicional arraigo entre los correntinos, que el domingo venidero afrontará la segunda final del Provincial con San Lorenzo de Monte Caseros e hizo un anuncio trascendente: “Vamos a donar 6 hectáreas para que Mandiyú pueda tener su cancha y su estadio y compartir esa alegría con toda su gente, como lo hicimos en su momento con Boca Unidos”.



Luego, destacó la visita a Corrientes de referentes de Juntos por el Cambio como ser Patricia Bullrich y Gerardo Morales y comentó que mañana va a llegar Horacio Rodríguez Larreta, para acompañarlo en inauguraciones en el Instituto de Cardiología.



“Estamos convencidos que todos juntos vamos a cambiar de una buena vez a la República Argentina y vamos a ganar las próximas elecciones”, manifestó en ese sentido.



Continuando, puso de relieve que administrar bien implica que “podamos hacer buenas inversiones. Hemos desendeudado como nunca la Provincia y hoy Corrientes tiene superávit fiscal. El año pasado nos sobraron 16 mil millones entre lo que gastamos y recibimos en total y esa plata vamos a invertir en educación, calles, alumbrado, salud pública y tantas cosas más para los correntinos. Eso es gobernar para la gente”.



“En este Eucaliptal nos comprometimos con la ciudad de Corrientes a lograr una reparación histórica luego de tantos años de desinversión. Hoy estamos interviniendo en 11 mil cuadras. Vamos a seguir construyendo, asfalto, cordón, cuneta, enripiado y mucho má. Trabajamos para tener mejores desagües hídricos, iluminación Led”, agregó, aclarando que “faltan muchas cosas, en la política no hay magia, acá hay que poner el lomo y trabajar juntos”.



Seguidamente reflexionó en cuanto a que los partidos políticos “comprendimos que no hay lugar para peleas para seguir mejorando la ciudad y por eso estamos acompañando codo a codo al intendente Eduardo Tassano”.



Tras cartón, mencionó que este martes, con Gerardo Morales “recorrimos el Hospital de Campaña. Por sus pasillos pasaron 12 mil personas que se debatieron entre la vida y la muerte y 2.100 correntinos se nos fueron con la pandemia. Por eso vamos a estar eternamente agradecidos a todo el personal de la salud, médicos, enfermeros, camilleros, que pusieron el cuero por todos nosotros. Por eso en la plaza La Cruz les hicimos un merecido homenaje por todo lo que hicieron”.



También detalló que la Provincia está ampliando una obra que es símbolo de los correntinos: el Hospital de Niños para modernizarlo y darle una mejor atención, añadiendo: “Estamos trabajando para crear el Instituto de Oncología de manera tal que todos los correntinos que luchan contra el cáncer, puedan tener una atención de primer nivel, con equipamiento que va a ser el más moderno de la Argentina y Sudamérica”.



En el marco de la salud, el gobernador precisó que este jueves “vamos a dar un paso trascendente, inaugurando en el Instituto de Cardiología un lugar para que podamos intervenir a todos los niños de la Provincia, de 0 a 3 años, que necesiten un trasplante de corazón, para que nuestros niños no se mueran y bajemos la mortalidad infantil. Eso es tener inclusión y salud pública para todos los correntinos” y que junto a Eduardo Tassano y Emilio Lanari, “vamos a estar trabajando en cada salita para la atención de los empleados municipales. Estamos mejorando todas las salas de atención primaria, las 36 que tenemos en la Capìtal. También los Mitaí Roga para el mejor cuidado de nuestros niños, aplauso para esas empleadas municipales que se hacen cargo de esa responsabilidad”



“Seguimos apostando a la educación pública para que nuestros jóvenes tengan el conocimiento necesario para salir adelante. Es lo que nos iguala. En mi gestión vamos a completar 230 escuelas nuevas, mejorando otros 300 establecimientos educativos” y destacó que a todos los chicos que ingresan a la secundaria “les damos su computadora para reducir la brecha digital, con contenidos hechos por los docentes correntinos y que sepan de la historia, las costumbres, la cultura de Corrientes y como la fuimos construyendo. Por eso invertimos fuerte en nuestro propio y revolucionario método educativo”.



En otro párrafo de su alocución, expresó el mandatario que “nos está carcomiendo la inflación y por eso tenemos que asumir entre todos el compromiso de derrotar definitivamente al kirchnerismo. Cambiar a la Argentina para ponernos de pie. No es tan difícil. Hoy No sabemos quién gobierna, tenemos un presidente que está dibujado. Hoy los argentinos están sufriendo. Los gobernadores hacemos el esfuerzo, pero si siguen las peleas intestinas en el gobierno nacional, no vamos a salir adelante. Tenemos que cambiar el populismo. Este gobierno nacional permanentemente gasta de más”.



Al proseguir con sus conceptos, Valdés remarcó que en Corrientes “somos los primeros productores forestales de la Argentina. Hoy el sector que genera más empleo es el forestal. Generamos Parques Industriales con una enorme inversión, con el ahorro de los correntinos. También en infraestructura energética para que se puedan instalar. Hoy tenemos 18 Parques Industriales generando empleo digno para Corrientes. Somos los primeros productores de ganadería, con la mejor genética. Industrializamos la yerba mate, el arroz”.



Por su parte, también menciono que Corrientes es el primer productor de energía eléctrica de la Argentina y sin embargo, la Nación se “lleva nuestras riquezas porque nos están cobrando cuatro o cinco veces más cara que en los lugares de mayor poder adquisitivo. Por eso, queremos energía barata para los correntinos, que nos paguen las regalías de Yacyretá. Se llevaron todo y no nos reconocieron nada. Recién hace un par de años, tibiamente nos empezaron a tirar algunos pesitos”.



En este sentido, volvió a señalar que ante la situación de injusticia, Corrientes presentó una demanda ante la Corte Suprema de la Nación, para que” nos paguen lo que a los correntinos nos corresponde por derecho. Y me duele ver a esos personajes que se sacan la careta y defienden los intereses de la Nación, en detrimento de los correntinos”



“Necesitamos tener la autovía a Saladas, necesitamos puentes, mejorar la conectividad, infraestructura, ferrocarriles. Necesitamos que inviertan en los puertos que estamos construyendo. Que las economías regionales son el futuro de millones de argentinos y de nosotros que vivimos en el Norte tan postergado”, insistió ante una multitud Valdés.



Ya en el terreno de las elecciones del 11 de junio, Valdés pidió votar por los diputados, senadores y concejales de esta alianza, para que “sigamos teniendo fuerza y apostar a que el pueblo de Corrientes se levante, que pensemos en un gobierno que mire al federalismo y al interior. Por eso no nos aguantamos más la discriminación del poder central que quiere poner de rodillas a los correntinos”.



“No son unas elecciones más, necesitamos el voto para tener más fuerza y pelear por los correntinos”, aseveró e hizo un encendido reconocimiento al trabajo de los militantes que se “parten el lomo por este proyecto político”, instándolos a no “bajar los brazos” y a que hablen y caminen junto a los vecinos.



Concluyendo, Valdés afirmó que es fundamental seguir por este camino, “siempre juntos para construir el futuro de 1 millón 200 mil correntinos”.



Braillard Poccard: "El amor que nosotros sentimos por la gente"



Al tomar la palabra el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, reflexionó que “cuando empezamos con el primer acto, dijimos que todos íbamos a salir a respaldar a nuestros candidatos como el más modesto de los militantes y lo hicimos. Les dije también a ustedes, que son en la gran mayoría los que ponen la cara ante los vecinos, que lo hicieran con la conciencia tranquila, con la frente en alto, porque solamente estábamos haciendo una actividad más de las tantas que hace esta gestión de Gobierno provincial y municipal”.



Añadió que la única diferencia en esta oportunidad, es que “le estábamos pidiendo a la gente que nos acompañe, y que podían decirnos que sí o no; lo que no nos podrán señalar, es que aparecemos ahora y eso para mí tiene un valor demasiado trascendente”.



Contó que, conversando con los militantes de su partido, les preguntó “¿cómo nos recibe la gente? Y ellos me respondieron que bien”. Destacó que “eso tiene una importancia mayúscula en la política, en este momento en la Argentina, donde mes a mes se va batiendo récord desgraciadamente en el aumento del costo de vida”. Entonces, “en ese contexto nacional, ustedes que salen todos los días a pedirle a la gente que nos dé una mano y se encuentren con una actitud positiva, creo que nos debe hacer sentir muy bien, nos debe dar la fuerza, el ánimo y el coraje que necesitamos para esta última etapa de la campaña”.



Por último, Braillard Poccard resaltó que “eso es lo que Corrientes le va a estar diciendo al país el 11 de junio: el cambio es posible, el cambio empieza acá, el cambio termina cuando en la Argentina empiecen a gobernar personas que realmente sientan el amor que nosotros sentimos por la gente, ese es nuestro mensaje y lo tenemos que decir”.



Flinta: "Tenemos un Gobernador que genera futuro"



Al tomar la palabra el candidato a Senador provincial por ECO, Sergio Flinta expresó que “estamos aquí convirtiendo nuestros sueños en realidad y transformando nuestra provincia y la ciudad” y luego al mirar a los presentes les dijo que “quedan escasos días para el 11 de junio y creo que ya podemos sacar conclusiones, y esa es nuestra responsabilidad como dirigentes porque estos últimos 10 días son los más importantes, donde no solamente tenemos que concretar los mejores actos sino también las mejores reuniones, la mejor llegada a nuestros vecinos, a nuestros amigos, familiares para convencerlos que voten a ECO + Vamos Corrientes el 11 de junio”.



“Cabe recordar que esta elección legislativa, es la que va a renovar el 50 por ciento de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y en distintas proporciones los distintos Concejos Deliberantes de toda la provincia” manifestó Flinta y luego agregó que “y repito esto, reiteradamente porque creo que también es tarea de la militancia y en este aspecto me considero un militante para hacer llegar a la sociedad correntina correctamente el mensaje y la comunicación”.



Seguidamente, Flinta indicó que “una sociedad que se ve agobiada por los problemas económicos, laborales, por la pobreza, por situaciones generadas por este gobierno nacional que no termina de irse, que es un papelón, en realidad no es un gobierno nacional no es nada y eso realmente se nota en los desencuentros, en las políticas incorrectas que no generan soluciones a los problemas” y añadió que “en ese contexto es que tenemos que llegar con nuestra tarea militante, una tarea de comunicación precisa, una tarea de convencimiento y convicción así como la de ustedes para poder generar un triunfo extraordinario que genere la consolidación de un proyecto de provincia en la Legislatura Provincial”.



Con respecto a esto último, el actual Senador y candidato nuevamente a esa banca, contó que “la Legislatura provincial es como la retaguardia del Gobierno, es ahí donde circulan rápidamente los proyectos que genera el Ejecutivo o iniciativa de los propios legisladores en beneficio de toda la sociedad” y resaltó que “también ahí si contamos con una mayoría suficiente donde se pueden parar los proyectos de la oposición, que generan actividades lesivas o realmente no son beneficiosas para la gente”.



Para finalizar, el Senador resaltó la figura de Valdés cuando dijo que “por suerte tenemos un Gobernador que genera futuro, genera la revalorización de los actos de Gobierno todos los días, más allá, de la crisis que genera el Gobierno Nacional, en Corrientes tenemos la suerte de tenerlo a Gustavo, y eso da una sensación de seguridad a la sociedad” y agregó que “por eso el acompañamiento masivo, por eso los indicadores, marcan tendencias importantes, por eso no nos tenemos que dejar llevar por el exitismo, esto es un equipo exitoso, pero eso no tiene que transformarse en exitismo y eso tiene que transformarse en un triunfo aplastante el 11 de junio, con una gran cantidad de correntinos concurriendo a las urnas porque esto va a consolidar este Gobierno en la provincia y a nivel nacional”.



Valeria Pavón: "La economía y el empleo son problemas para la juventud"



A su turno, la candidata a diputada provincial, Valeria Pavón sostuvo que "los jóvenes quieren vivir en un lugar mejor, poder estudiar y tener una casa propia y para eso tenemos que cambiar la realidad del país, y vamos a comenzarlo desde Corrientes porque la economía y el empleo son problemas para la juventud y el Gobierno provincial está mirando al futuro". En este sentido, aseguró que "hoy los jóvenes tenemos futuro en Corrientes, porque la provincia apuesta a una revolución educativa con tecnología y genera oportunidades laborales".



