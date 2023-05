MORALES:"CORRIENTES ES LA MECA DE LOS CANDIDATOS,SIEMPRE EN EL MARCO DE JXC"

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno el gobernador Dr Gustavo Valdés acompañó la llegada del gobernador de Jujuy y precandidato a presidente Gerardo Morales.

En su mensaje ante los correntinos Gerardo Morales expresó: "estamos convencidos que el desafío central es que se termine el gobierno del Frente de Todos.Da verguenza ajena ver la actitud de la vicepresidente y el presidente.A mí también me paran obras,yo le meti en la ruta 34 que esta parada hace 4 años le puse un cartel que dice :esta ruta esta parada por el gobierno nacional porque me piden la libertad de Milagros Salas,10 de cada lado de la ruta".



"Realmente estoy convencido que tiene que terminarse este gobierno nacional.Veo que les preocupa muy poco los indices de la inflación y la pobreza.Estoy más convencido que nunca que JXC es la única alianza que estaría en condiciones de gobernar el país", definió claramente Morales.







En Conferencia de Prensa.



Consultados sobre el país que nos dejan,para el gobernador Gustavo Valdés el país que se encontrára después del 10 de Diciembre será "un desastre".



"Hay que trabajar con austeridad,hay que potenciar a las provincias para eso tenemos que tener un Gobierno nacional que se siente con cada una para generar las economías regionales pero tomadas como el gran motor de desarrollo del país".



"Estamos ante un país que no tiene cabeza y una economía que no tiene plan por eso estamos con intriga, con pobreza y es lo peor que nos está pasando".



"Después de las PASO vamos a confluir no solo en un programa sino en un proyecto político",aseguró.



"El gobernador Gerardo Morales enumeró dos o tres temas que son diferentes a 2015: En 2015 no llegamos con un programa de gobierno y hoy si.Estamos preparados para todas las alternativas necesarias para estabilizar la macroeconomía.Vamos a poner en marcha un programa de crecimiento yd esarrollop para eso tenemos que dejar de mirar el puerto y ver el interior.estamos convecidos que la UCR le da federalismo.Un radicalismo que es el más importante,el 70 % de los candidatos competitivos son de la UCR y ese es el aporte que vamos a hacer".



"En mi opinión Cristina plantea el anticrecimiento,nosotros vamos a revertir porque pensamos que debemos generar condiciones para la producción al que prodcue y sacarle la pata de encima que es lo que este gobierno no lo hace",resalta Morales.



"Yo diría que debemos apuntar a un gobierno que apueste al Norte Grande ,con inversiones en infraestructura,resolver injusticias.Yo escucho reclamar regalías,seguimos en un país unitario.Nosotros pagamos más cara la energía y ustedes peor ni siquiera llega el gas a Corrientes ni a Misiones por eso digo que la visión tiene que ser la que mire al país.Cuando yo sea presidente vamos a tomar esas decisiones,tenemos muchos economistas ortodoxos que no conocen el pais,que son unos fracasados y andan de paseo por lo medios de comunicación ancional dando lecciones de lo que no han hecho",opina Morales.







"Milagros Sala está poresa,porque está presa la corrupción en Jujuy aplicando la ley y la Constitución provincial",definió Morales.



"Es perversa la situación de la pérdida al momento de unificar el tipo de cambio.Eso no se podrá hacer de la noche a la mañana,va a llevar tiempo.En nuestro programa tenemos pensado salir del cepo en el primer año y bajar un 2% anual.Sacarle restricciones al que exporta o al que invierte en el exterior,hay medidas que si se pueden tomar inmediatamente para ir resolviendo el problema", dijo Morales.



Tras recorrer Caa Canabis,Morales dijo que " es un proyecto que generará grandes desarrollo cientifico y Teconologico que sin dudas deja muy bien posicionada a nuestras provincias :Corrientes y Jujuy".



SOBRE LA UCR NACIONAL



"El rol del radicalismo va a ser diferente,siempre consolidando la unidad.Ninguna fuerza se debe creer dueña de la coalición.Cambiemos dio muestras de ser una coalición responsable.Había liderazgo,Mauricio Macri lideraba.Nosotros generamos una convivencia que garantizó el liderazgo.No hacíamos acto para decirle algo a Mauricio,eso no se hace.Cuando está en coalición se trabaja por el país.Cristina cree que vino de otro plantea,que no tiene nada que ver con lo que pasa.Al Presidente hay que hacerle una visita guiada a los supermercados,el vive en la estratófera".



"Cuando nos fuimos había equilibrio fiscal.Lo único que tenía que hacer Alberto era mantenerlo.Nada más que en dos cuentas le metieron 13 mil millones de dolares en deficit por eso faltan dolares,hay que terminar con la joda en las empresas publicas,designaron empleados en 2020 por ejemplo en Aerolineas Argentina y no se trabajaba",ilustra Morales al analizar la situación nacional.







R:Clara González.-