"TENEMOS QUE CONSTRUIR LA PATRIA QUE NOS MERECEMOS", DIJO VALDÉS

Miércoles, 31 de mayo de 2023

Así lo aseguró el Gobernador Gustavo Valdés en los actos centrales por los 217 años de la fundación de la localidad de San Luis del Palmar.

El primer mandatario correntino estuvo acompañado por el gobernador de Jujuy y candidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales y por el intendente de la localidad Reni Buján.



El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este miércoles el acto central por el 217º aniversario de la localidad de San Luis del Palmar. En la oportunidad, hizo un repaso de las obras concretadas junto al intendente anfitrión y se comprometió a seguir invirtiendo en más infraestructura para la comuna. Por otro lado, destacó la presencia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sosteniendo que "debemos marchar sin divisiones para construir la patria que nos merecemos".



El Mandatario Provincial, Gustavo Valdés, llegó alrededor de las 10 de la mañana a la Plaza Central de San Luis del Palmar acompañado del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y del intendente local, Néstor Buján.



El acto tuvo inicio cuando Alfredo Delgado de la Policía de la Provincia, presentó la formación especial 31 de mayo al Gobernador, Gustavo Adolfo Valdés, al jefe Comunal, Néstor René Buján, y el señor Jefe de la Policía, comisario General, Alberto Molina.



Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes.



En este contexto, el gobernador Gustavo Valdés pidió en primer lugar un fuerte aplauso para su par de Jujuy, Gerardo Morales, presente en el acto y también tuvo un reconocimiento para con el ex gobernador de Corrientes, José Antonio Romero Feris, que también se dio cita en la celebración, destacando que fue el primer mandatario electo en la provincia, cuarenta años atrás, en 1983, en el retorno de la democracia.



Seguidamente, Valdés, en nombre del Gobierno de Corrientes le manifestó al intendente Néstor Buján, el apoyo incondicional para con su gestión y toda la comunidad. “Acá hay un intendente que se preocupa por su pueblo, que todos los días coordina acciones en conjunto con la Provincia. Ya se ve un cambio en San Luis del Palmar, gracias a un trabajo conjunto que está dando sus frutos”, aseveró el gobernador.



Como parte de ese trabajo en conjunto Provincia – Municipio, Valdés mencionó que en San Luis del Palmar se avanzan en obras fundamentales para su desarrollo como ser iluminación, asfaltado de calles, agua potable, acciones para mitigar las inundaciones, entre otras, además de inversiones en educación, salud, deporte, acompañando además de manera permanente a los sectores productivos.



En este contexto, Valdés, dirigiéndose a Buján le dijo: “Querido intendente, no baje los brazos, tenga mucha fuerza. Siga con esa visión y esas ganas para hacer que San Luis del Palmar esté cada vez mejor”, acotando luego que los “argentinos estamos pasando por muchas dificultades. Hoy tenemos un gobierno nacional que no encuentra el rumbo. La gente padece los efectos de la inflación que nos doblega”.



No obstante y pese a la complicada coyuntura nacional, Valdés manifestó que “San Luis del Palmar, como pueblo histórico y nosotros, como correntinos que supimos construir la patria, le ponemos el pecho a las adversidades y no nos van a doblegar”.



Luego, el jefe del ejecutivo provincial declaró convencido que “los correntinos marchamos unidos y sin divisiones hacia el futuro” y sostuvo: “No caben dudas que se vienen tiempos de cambios para el país” y se esperanzó en que todos juntos “correntinos, jujeños, en suma, los argentinos vamos a construir la patria que nos merecemos”.



Finalizando el mandatario ofreció su saludo de “¡Feliz cumpleaños San Luis del Palmar!”, anhelando para la comunidad en su conjunto, prosperidad y desarrollo.







Néstor Buján



A la hora de su discurso, el intendente de San Luis del Palmar, Néstor Buján, realizó un repaso de su gestión hasta el día de hoy, haciendo foco en que “los logros tienen que ser punto de partida para nuevas realizaciones”. En este sentido, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno “en las tareas que tienen que ver con el progreso y el desarrollo de nuestra comunidad”.



Agradeció también “la inestimable colaboración del gobernador Valdés, porque cada vez que le planteamos una inquietud o un proyecto, siempre pudimos avanzar”. Como ejemplo, mencionó calles asfaltadas, viviendas, recuperación de espacios públicos, apuesta al turismo y a la educación.



“Sin la buena administración de los recursos es imposible garantizar el progreso, y sin progreso no hay igualdad, ni dignidad, ni inclusión social”, señaló el funcionario. Por eso, prometió “seguir por este camino para llevar a San Luis del Palmar a lugares de privilegio” y continuar apoyando el modelo de provincia que lidera Valdés.







Desfile Cívico- militar



Finalizado el acto central se procedió a dar paso al desfile cívico militar, bajo un cálido día otoñal en San Luis del Palmar donde los vecinos flameando sus banderas celestes y blancas acompañaron fervientemente a cada una de las instituciones escolares, agrupaciones deportivas, gauchescas y recreativas.



También, bajo cálidos aplausos hicieron su paso los excombatientes de Malvinas, Centros de hijos de excombatientes de Malvinas, representantes de las distintas fuerzas militares, Ejército, Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal, Policía de la provincia, Servicio penitenciario.



Y finalmente, Asociaciones de Bomberos Voluntarios y Brigadas de Incendios Forestales de distintas localidades, a modo de reconocimiento por su labor en el combate por los incendios que azotaron a la provincia dio el cierre de la ceremonia.



En este contexto se destacó la labor de los brigadistas de Corrientes que asistieron a la provincia de Jujuy durante septiembre del año pasado donde brindaron servicio, profesionalismo, recursos, materiales y humanos, ante la emergencia ígnea de la provincia nombrada. Cabe destacar, que los bomberos y brigadistas correntinos fueron aplaudidos y alagados por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.







Presencias



Acompañaron al gobernador, Gustavo Valdés; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el intendente Municipal, Néstor René Buján; el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; el vicepresidente Primero del Senado, Henry Fick; los ministros del Poder Ejecutivo de Educación; Práxedes López; de Justicia, Juan José López Desimoni; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Seguridad, Buenaventura Duarte; de Producción, Claudio Anselmo; de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; de Turismo, Alejandra Eliciri; los legisladores Provinciales, Sergio Flinta; Lorena Lazaroff; Andrea Giotta; Javier Saez; María del Carmen Pérez Duarte; Norberto Ast; Albana Rotella; el legislador Nacional, Manuel Aguirre; viceintendente local, Irma Zamponi; concejales; intendentes de localidades vecinas; el ex gobernador, José Antonio Romero Feris; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general doctor Alberto Molina; jefes de fuerzas federales con asiento en la Provincia; docentes, alumnos, demás autoridades nacionales, provinciales y municipales, comunidad de San Luis del Palmar.