ALUMNOS DE SANTA ANA Y SALADAS RECIBIERON COMPUTADORAS DE INCLUIR FUTURO

Martes, 30 de mayo de 2023

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, entregó netbooks del programa Incluir Futuro, a estudiantes del segundo año de las localidades de Saladas y Santa Ana.

Los actos centrales estuvieron encabezados por la ministra de Educación, Práxedes López quien estuvo acompañada por parte de su gabinete y autoridades locales, rectores de instituciones educativas. La primera entrega de netbooks se realizó esta mañana en la Escuela Normal "María Luisa R. de Frechou" y el segundo fue durante la siesta en la E.F.A.Tupa Rembiapo de Santa Ana.







En los diferentes actos que se realizaron la titular de la cartera educativa provincial transmitió el saludo del gobernador, Gustavo Valdés que por razones de agenda no pudo estar presente: “Ustedes saben que él está en cada acto de Incluir Futuro, porque pensamos como política del Gobierno de la provincia esto que va a revolucionar la educación, las netbooks les permitirá seguir estudiando en las plataformas de contenidos educativos de Corrientes PLay y EducaPLay, en donde pueden encontrar material educativo de primer y segundo año para reforzar sus aprendizajes, así como también actividades para nuestros docentes para seguir capacitándose”.







“Estamos convencidos como Gobierno de la provincia que la inclusión tiene que llegar a cada alumno que transita la escuela secundaria, por ello el gobernador fue más allá y dijo que no solamente las escuelas públicas de la provincia iban a recibir las netbooks, en esta primera instancia también lo van a recibir las escuelas E.F.A que son de gestión privada, permitiendo que más estudiantes accedan a los dispositivos digitales”, dijo y remarcó que este programa es provincial y se hace con los recursos de todos los correntinos: “Entregamos a tercer año, segundo año en esta oportunidad y en el segundo cuatrimestre queremos llegar a todos los alumnos que ingresan en el 2023 para completar de esa manera el programa”.







La ministra de Educación, destacó los trabajos que se están realizando en cada nivel educativo, en el Nivel Inicial con la educación digital, Primario con la hora extendida de clases que comienza a dar buenos resultados: “Las pruebas Aprender nos dieron un buen resultado y ahí estuvieron los docentes trabajando cada día, en el Nivel Secundario sabemos que tenemos cosas para exhibir ya que tiene la mitad de sus alumnos en la media nacional que no termina la escuela secundaria, y Corrientes con un trabajo conjunto con los docentes, directivos tenemos solo el 21%, debemos trabajar más por supuesto que sí ,pero tenemos que seguir trabajando en forma conjunta con los padres y alumnos porque este es lugar para ustedes, la escuela secundaria y primaria es en el lugar donde pueden realizar sus sueños, su futuro y estamos comprometidos con ello con una educación de calidad para para que cada correntino tenga la misma oportunidad. Les dejo el desafío de seguir trabajando todos los días y sigan reforzando su aprendizaje, a los padres que sigan acompañando a sus hijos y a los docentes felicitaciones como siempre, la escuela está de pie por ustedes y son insustituibles dentro del sistema educativo y a ustedes alumnos no bajen los brazos, sigan estudiando que el futuro está acá y nosotros lo vamos a acompañar desde el Gobierno de la provincia”, enfatizó la funcionaria educativa.







Por su parte el intendente de Saladas, Noel Gómez destacó la importancia de la entrega de netbooks: “Este dispositivo será parte de su vida, les permitirá continuar con este proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual el Gobierno de la provincia ha decidió realizar una inversión importante para que cientos de correntinos puedan tener acceso a la tecnología, esto es pensar en el futuro de los jóvenes, esto es inclusión, es apostar a la educación, por eso chicos le pedimos que cuiden sus computadoras y que puedan sacar el máximo provecho en toda su trayectoria escolar”.







En el mismo sentido la intendenta de Santa Ana agradeció al gobernador por ser uno de los pilares fundamentales que hace ver la importancia de la educación: “Quiero felicitar por este gran proyecto que están llenado adelante en las distintas escuelas de poder incluir a los estudiantes, achicando la brecha digital”, dijo la funcionaria Municipal e insto a los estudiantes a valorar, cuidar y darle la utilidad para lo que fueron entregadas las netbooks: “La educación es fundamental, sin educación no tenemos crecimiento, desarrollo ni a nivel local, provincial ni nacional, gracias ministra por este acompañamiento y hacernos sentir tan cerca a las distintas escuelas a la gestión qué lleva adelante”.







Participaron de los diferentes actos junto a la ministra López, el intendente de Saladas, Noel Gómez, intendenta de Santa Ana María Silvana Almirón, subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, director General de Nivel Secundario, Sergio Gutiérrez, directora de Educación Privada, Alejandra Moncada, presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, rectores de los establecimientos educativos que recibieron las netbooks, miembros del gabinete educativo, docentes, alumnos.







Los establecimientos educativos que recibieron los dispositivos digitales fueron: En Saladas la Extensión Áulica en la Escuela Nº532 (Escuela Técnica "Dr. Juan Pujol") (9); Extensión Áulica Escuela Normal "María Luisa R. de Frechou", (Escuela N.º 420 Rural) (13); Colegio Secundario de Pago de Los Deseos. (29); Extensión Áulica de Nivel Secundario que funciona en la Escuela N.º 100. (8); Escuela Normal "María Luisa R. de Frechou". (136); Escuela Técnica "Dr. Juan Pujol". (126); Colegio Secundario "Manuel Ramón González". (65); E.F.A. Renacer I.S.47 (24) (2023). E.F.A. Renacer I.S.47 (25) (2022).







Santa Ana



E.F.A.Tupa Rembiapo. (17) (2023, 2°año).



E.F.A.Tupa Rembiapo. (28) (2022, 2°año)







Incluir Futuro es un programa pensado y diseñado por el gobernador Gustavo Valdés con la intención de que todos los alumnos del secundario reciban netbooks provistas de uno de los últimos procesadores, cuatro Gigas de memoria, 200 Gigas de almacenamiento y como plus, los equipos tienen acceso a las plataformas CorrientesPlay y EducaPlay que incluyen contenidos locales de distintas materias realizados por docentes correntinos.