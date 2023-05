Scioli: “Quiero las PASO para tener legitimidad y respaldo para hacer lo que se tenga que hacer” Lunes, 29 de mayo de 2023 El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, insistió en no bajar su pre candidatura presidencial para las PASO. Además también ponderó el trabajo que hace su representante aquí en Corrientes,Gustavo Canteros. "La gente quiere hoy que alguien entienda sus problemas, que comprenda en profundidad el daño que produce la inflación al salario, que el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes... Más que comentar los problemas que tenemos, hay que solucionarlos" afirmó Scioli.



Además aseveró con total seguridad: "Quiero las PASO, porque quiero tener la legitimidad y el respaldo para hacer lo que tenga que hacer".



En este sentido, expresó "Voy a hacerme cargo, no buscar excusa y solucionar los problemas".



Consideraciones para su alfil aquí en Corrientes, Gustavo Canteros.



Además de referirse a su pre candidatura a Presidente, también dedicó algunos minutos para hablar del actual Presidente del Consejo de la EBY y candidato en primer término a Diputado Provincial por el Frente de Todos, Gustavo Canteros.



"Tengo un gran afecto por Gustavo, tiene una cualidad humana y política inmensa", opinó.



"Trabajó para la provincia de Corrientes en cada lugar que le tocó ser útil" soslayó.



"Compartimos experiencias juntos hace poco como en el paso fronterizo y él fue el que empujo mucho para que se termine esa parte de la obra del puente Uruguaiana-Paso de los Libres" contó.



"Con Gustavo, no tengo duda que nos encontraran en un futuro próximo con grandes responsabilidades, más de las que tenemos habitualmente" concluyó.