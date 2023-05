BOCA UNIDOS SE HACE FUERTE DE LOCAL Y LE GANÓ A CRUCERO DEL NORTE

Lunes, 29 de mayo de 2023

El gol lo anotó Federico Pérez para los que ayer fueron dirigidos en cancha por Cristian Rugeri (el «Pipa» Estévez estaba suspendido por su expulsión en Salta), en uno de los partidos de la fecha 13 del Grupo D del torneo Federal A.

Cuando el partido se moría, con poco para destacar por lo realizado por los protagonistas en la etapa complementaria, apareció Pérez para meter un cabezazo justo y colocado, para introducir la pelota contra un palo y dejar sin chances al golero del «colectivero» que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. El gol llegó a los 44′ a la salida de un tiro libre ejecutado por Joaquín Livera, apertura del marcador y sentencia del resultado.







EL PRIMER TIEMPO

Boca Unidos fue más en la primera mitad. Los volantes ganaron la pulseada en la mitad de la cancha y de a poco arrimaron peligro traducido en situaciones de riesgo frente a la valla del uno misionero. Las más clara fue un remate en buena posición de Antonio Medina que se fue por encima del travesaño y sobre la media hora de juego, Ángel Piz también terminó elevando su disparo desde la «empanada» del área.





En el complemento, Crucero mejoró su imagen, salió a pelear unos metros más adelante en el campo de juego. Si bien los dos arqueros tuvieron poco trabajo, la visita mostró más ímpetu para pelear la posesión de la número cinco.



DE RACHA

Es el quinto partido consecutivo que gana Boca Unidos en condición de local en esta temporada de la competencia de ascenso nacional. Para remontarse a un hecho similar hay que retroceder hasta el año 2016. Ahora lo que vendrá será una nueva presentación en Salta para visitar a Juventud Antoniana.







EN SÍNTESIS

BOCA UNIDOS 1-CRUCERO DEL NORTE 0





Boca Unidos: Lucas De León; Federico Pérez, Walter Juárez, Octavio Moscarelli y Joaquín Livera; Mariano De Col, Tobías Coppo, Ángel Piz y Francisco Esteche; Antonio Medina y Carlos Salom. DT: Cristian Rugeri.

Crucero del Norte: Mauricio Pegini; Emanuel Isuardi, Nicolás Portillo, Iván Benítez y Gonzalo Melgarejo; Lautaro Soto, Nicolás Fassino, Matías Iglesias y Nicolás Inostroza; Abel Méndez y Ernesto Álvarez. DT: Carlos Macchi.

Gol: ST 44′ F Pérez (BU).





Cambios: 20′ Matías Moravec por F Esteche (BU), 23′ Walter Figueroa y Lucas Argüello por Gonzalo Melgarejo y Emanuel Isuardi (ambos C), 28′ Ignacio Valsagíacomo por M Iglesias (C), 36′ Iván Paredes por C Salom y Maximiliano Solari por A Piz (ambos BU), 46′ Leandro Gómez por A Medina (BU), 47′ Adalberto González por N Fassino (C).





Árbitro: Gustavo Benítez (Salta).

Asistentes: Luciano Díaz y Walter Cardozo.

Estadio: Boca Unidos.

Torneo: Federal A. Grupo: D. Fecha: Decimotercera.



LA FECHA

-9 de Julio (Rafaela) 1-San Martín (Formosa) 0.

Gol: Brian Peralta (9 de J).

-Sol de América (Fsa) 0 -Gimnasia y Tiro (Salta) 0.

Árbitro: César Ceballos (Córdoba):

Para hoy

-21.30: Central Norte (Salta) vs Sarmiento (Resistencia).

Árbitro: Fabricio Llobert (Córdoba).

Libre: Juventud Antoniana (Salta).