UTA ANALIZA UNA MEDIDA DE FUERZA PARA MAÑANA

Lunes, 29 de mayo de 2023

Este lunes se reúne el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes con el Ministerio de Trabajo de la Nación, para llegar a un acuerdo con los salarios de los trabajadores.

Anticiparon que de no haber acuerdo habrá paro por 24 horas para mañana.



José Luis Sabao, delegado de la UTA señaló que “mañana (por hoy) hay reunión; de no haber solución, se realizaría el paro”.



Hace 10 días, la UTA había tomado la decisión de efectuar una medida de fuerza para el pasado viernes 19 de mayo que luego fue disuelta tras una reunión con las autoridades nacionales. La semana pasada se reunieron nuevamente y este será el tercer encuentro. De no llegar a un acuerdo, los choferes realizarán un paro desde las 00 horas del día martes.