CÉSAR LEZCANO: “NECESITAMOS QUE LAS REGALÍAS DE YACYRETÁ IMPACTEN DIRECTAMENTE EN EL BOLSILLO DE LOS CORRENTINOS”

Lunes, 29 de mayo de 2023

Durante su extensa recorrida por el interior de la provincia en el marco de las elecciones legislativas del 11 de junio, el candidato a diputado provincial en tercer término por la alianza Frente de Todos, César Lezcano volvió a insistir.

Esto, con el problema de la energía eléctrica que tiene Corrientes. En este sentido, reiteró que “no sabemos en qué lo invierte el gobernador, porque infraestructura nueva ni baja en las tarifas del servicio de la Dpec no hay”, dijo. Tiempo atrás, el diputado provincial por el Frente Renovador, Germán Braillard presentó un proyecto de ley para que estas regalías que recibe la provincia sean trasladadas a la disminución en el monto de la facturación del servicio de energía eléctrica.



“Teniendo a la represa en nuestro propio suelo, seguimos pagando más caro que Chaco, Misiones y Formosa. Necesitamos energía más barata y para lograrlo la Dpec tiene que reducir esos costos de las regalías que recibimos los correntinos. Necesitamos sentir que Yacyretá nos pertenece y nos da algún tipo beneficio”, pidió el candidato. “Somos una de las provincias que más paga, pero tenemos un servicio deficiente y pésimo. No importa que sea verano o invierno, los cortes de luz son recurrentes y mucho más en el interior de la provincia, donde los postes del tendido eléctrico tienen más de 30 años. Los correntinos nos seguimos sintiendo tontos porque el gobernador Gustavo Valdés no imputa esos beneficios en obras ni tarifas”, explicó.



Por último agregó que “desde el 11 de junio y en la Legislatura vamos a poner este tema en agenda, que le interesa a todos los correntinos. El abuso de mayoría en ambas cámaras hace que el oficialismo se aleje de los problemas de la gente y le venda una realidad paralela al gobernador: que todo está bien. Queremos ser esa voz que reclame por los problemas estructurales que tiene Corrientes, pero que el gobierno no puede -o no los quiere- resolver después de más de 20 años de la misma gestión”, finalizó.