“JUEGOS CORRENTINOS 2023”: EN EL INTERIOR SE JUGARON INSTANCIAS ZONALES DECISIVAS

Miércoles, 24 de mayo de 2023

Bajo la coordinación de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia, se completaron en los últimos días etapas zonales en las localidades de Tabay, Loreto y Mocoretá.

Los representativos que lograron superar estas instancias pasarán a jugar la etapa Provincial que es clasificatoria para los Nacionales de Mar del Plata.



En Tabay, el lunes pasado hubo fútbol masculino sub16 por la zona 5. Tras la intensa jornada de partidos, el ganador fue el equipo de Saladas que superó a Santa Rosa por penales tras un lindo cotejo.



En tanto, el martes en Loreto por la zona 4 se jugó al fútbol masculino sub16, siendo Ituzaingó el equipo vencedor del certamen tras vencer por penales al local Loreto. También en esta localidad hubo voley de playa en el balneario municipal y truco para los adultos mayores.



Por su parte, Mocoretá fue sede del zonal 2 de voley masculino y femenino sub 15 y sub 17; y zonal 2 de hockey femenino. Simultáneamente en el Gimnasio Pedro Ferré de la Secretaría de Deportes en Capital se realizó el zonal 6 de voley femenino en la categoría sub 15.



Finalmente en la localidad de Monte Caseros se cumplió con la etapa zonal de ajedrez sub 14 y sub 16, con clasificación al provincial de ajedrecistas de Monte Caseros y Mercedes.



Cabe mencionar que el conjunto de estas actividades son coordinadas por los equipos técnicos y logísticos de la Secretaría de Deportes de la Provincia a cargo de Jorge Terrile, siempre con asistencia de las comunas anfitrionas.



De esta manera y con la participación de miles de jóvenes, se van cerrando las competencias zonales clasificatorias. Los representativos que pasan de ronda, se presentarán en los provinciales para acceder a los Nacionales de Mar del Plata previstos para fines de septiembre.



“Gracias a la política de estado en materia deportiva que ejecuta el Gobernador Gustavo Valdés, hoy estamos potenciando los Juegos Correntinos, llegando a todas las localidades del interior y sumando más y más correntinos a la mega competencia, tanto en juveniles como en adultos mayores”, subrayó el Secretario de Deportes Jorge Terrile.