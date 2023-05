SI NO HAY ACUERDO EL LUNES, LOS COLECTIVEROS PARARÁN EL MARTES 30 Miércoles, 24 de mayo de 2023 "Finalizada la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y no habiéndose acordado el aumento salarial, esta entidad sindical ratifica que de no obtenerse el incremento pedido para la próxima audiencia". "Y con la finalización de la conciliación obligatoria, se iniciarán inmediatamente medidas de fuerza gremial a partir de las cero horas del día martes 30 de mayo en todo el territorio del país", comunicó la Unión Tranviarios Automotor luego de retirarse del Ministerio de Trabajo de la Nación donde ayer se realizó la audiencia para destrabar el conflicto y prevé una nueva reunión para el lunes 29.



Es destacable consignar que la medida de fuerza fue anunciada el jueves 18 para el viernes 19, cuando las negociaciones con las entidades patronales del Área Metropolitana de Buenos Aires y del interior por un aumento salarial que supere el impacto del proceso inflacionario llegaron a un punto muerto, pero se suspendió por la implantación de la conciliación obligatoria.



Los trabajadores mantienen el argumento que de no otorgarse las mejoras salariales que plantean, se mantendrá el plan de lucha y desde el sector empresario expresaron que en las actuales condiciones tarifarias y problemas con el acceso a los subsidios no pueden garantizar esas mejoras en los haberes de los trabajadores.



Los empresarios argumentaron que el Ministerio de Transporte incumple con la actualización de la estructura de costos que establece que a variaciones superiores al 6% se deben restablecer los ingresos a las empresas que le permitan la continuidad de los servicios.



Destacaron que la inflación de abril fue del 8%. Ante esta imposibilidad, el creciente aumento de los insumos y la falta de nuevos recursos (tarifas o subsidios), señalaron que no pueden asumir la responsabilidad de la mejora salarial solicitada a pesar de reconocer el lógico reclamo.