JUBILADOS Y PENSIONADOS: SE CONOCIÓ LA FECHA DE PAGO DEL AGUINALDO Martes, 23 de mayo de 2023 Este lunes ANSES publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados de junio, julio y agosto y reveló las fechas en las que depositará el aguinaldo: ¿Cuándo cobro, cuánto me corresponde y cómo se calcula? El mes entrante, a los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) les corresponde cobrar el primer medio aguinaldo o "haber anual complementario".



Este supone un pago extra correspondiente al 50% del haber más alto recibido en el primer semestre del año y tanto jubilados como pensionados lo cobrarán en línea con el calendario de pago habitual de junio.



Las fechas de pago fueron publicadas en el Boletín Oficial este lunes en la Resolución 108/2023 de la entidad a cargo de Fernanda Raverta, la cual explicita los calendarios de cobro para pensionados y jubilados de junio, julio y agosto.



En este sentido, la misma disposición aprobó "los calendarios de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes a los meses de junio, que incluye la primera cuota del haber anual complementario, julio y agosto de 2023".



Así, los jubilados y pensionados cobrarán el primer medio aguinaldo el mes que viene según la terminación de su DNI, mientras que les corresponderá cobrar la segunda mitad de este haber en diciembre próximo.



Cabe resaltar que el mes entrante los titulares previsionales de ANSES tendrán un aumento del 20,92% en sus haberes en línea con la Ley de Movilidad que establece subas trimestrales para los beneficiarios del organismo, incluyendo AUH y AUE.



Por ende, en junio los jubilados con el haber mínimo pasarán de cobrar $ 58.646 a $ 70.962, lo que implica un aumento real de $ 12.315,66. A esto se le sumarán tres nuevos bonos de refuerzo de $ 15.000 para junio, $ 17.000 en julio y un último de $ 20.000 en agosto.



Según confirmaron desde ANSES el cálculo del aguinaldo no incluye ninguno de los bonos otorgados a jubilados y pensionados en los últimos meses, por lo que debe tomarse la jubilación base.



Así, en el caso de los haberes mínimos el aguinaldo implicará un desembolso extra de $ 35.481: ¿Cuándo cobro en junio con haber anual complementario y bono?



Aguinaldo para jubilados y pensionados ANSES: ¿cuándo cobro con bono incluido?

Los jubilados ANSES cobrarán en junio sus haberes con el aumento del 20,92% incluido, además del medio aguinaldo que supone el 50% del pago más alto del último semestre y un bono de $ 15.000 para los titulares con las jubilaciones más bajas, el cual no se incluye en el cálculo del aguinaldo: ¿cuándo cobro en junio?



Jubilados cuyos haberes no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago

Jueves 8 de junio: documentos terminados en 0;

Viernes 9 de junio: documentos terminados en 1;

Lunes 12 de junio: documentos terminados en 2;

Martes 13 de junio: documentos terminados en 3;

Miércoles 14 de junio: documentos terminados en 4;

Jueves 15 de junio: documentos terminados en 5;

Viernes 16 de junio: documentos terminados en 6;

Miércoles 21 de junio: documentos terminados en 7;

Jueves 22 de junio: documentos terminados en 8;

Viernes 23 de junio: documentos terminados en 9.

Jubilados cuyos haberes superen el monto establecido para el primer intervalo de pago

Lunes 26 de junio: documentos terminados en 0 y 1;

Martes 27 de junio: documentos terminados en 2 y 3;

Miércoles 28 de junio: documentos terminados en 4 y 5;

Jueves 29 de junio: documentos terminados en 6 y 7;

Viernes 30 de junio: documentos terminados en 8 y 9.

Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC)

Jueves 1° de junio: documentos terminados en 0 y 1;

Viernes 2 de junio: documentos terminados en 2 y 3;

Lunes 5 de junio: documentos terminados en 4 y 5;

Martes 6 de junio: documentos terminados en 6 y 7;

Miércoles 7 de junio: documentos terminados en 8 y 9.