VALDÉS EN MONTE CASEROS RATIFICÓ SU COMPROMISO

Martes, 23 de mayo de 2023

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes en Monte Caseros un acto de ECO+Vamos Corrientes junto al intendente local, Juan Carlos Álvarez.

Donde garantizó respuestas en materia de seguridad para la ciudad con el compromiso de dos nuevas comisarías, tres fiscalías y cien efectivos más. También ratificó el objetivo de sostener con recomposiciones el poder adquisitivo del salario público y promover el empleo privado mediante infraestructura para el desarrollo y políticas de inversión. "Tenemos que lograr que todos estén juntos en este proyecto ", pidió luego a los montecasereños.



La ocasión fue la presentación de los candidatos de la alianza gobernante, tanto a concejales de Monte Caseros como a legisladores provinciales. Comenzó pasadas las 21 en el Club El Progreso, donde hablaron primero los candidatos al parlamento local, Nico Retamal, Griselda Susana Pantaleti y Juan Manuel Sánchez, quienes están acompañados en la lista por Marta Luisa Gallero, Damián Ruiz Cobos y Noelia Pelozo. Luego, habló el intendente Juan Carlos Álvarez, quien sostuvo allí que buscan "poner palos en la rueda" a su gestión, desde la oposición local, seguido por las candidatas a diputadas provinciales, Lorena Lazaroff y Lucrecia Lértora, quedando el cierre discursivo a Valdés.



"Nosotros representamos el movimiento de la gente, las ganas de participar, nosotros decidimos que tenemos que tener paridad en las cámaras de diputados, senadores y concejos deliberantes, siempre cuando se incorporan mujeres a la política es para mejor y mejoramos la sociedad", afirmó al comenzar su alocución en el acto el Gobernador. Y advirtió que "tenemos que estar atentos porque la política, los valores y la decencia no se transmiten por la tecnología 2.0, sentémonos a hablar con los jóvenes. Tomémonos el tiempo de enseñar y transmitir experiencia con la conversación. La democracia es un valor que lo tenemos que cuidar entre todos, contar porqué es necesaria la escuela y la universidad pública para que todos tengan igualdad de oportunidades y generar así una movilidad social ascendente".



"Por eso nosotros estamos haciendo que todos los adolescentes tengan una computadora para acortar la brecha digital y generamos contenido para enseñarle a nuestros jóvenes la historia de nuestra provincia contada por nuestros docentes", aseguró luego. Valdés sostuvo así que "si nosotros no la contamos, no la cuenta nadie, nosotros nos ganamos nuestra libertad como provincia y ahora estamos haciendo una revolución en la educación para que nunca perdamos la esencia del ser correntino".





Salarios, seguridad y desarrollo



Posteriormente, remarcó que "en lo que va del año subimos los sueldos el 60 por ciento, porque ahorramos plata para no sufrir con esta inflación", detallando que "el año pasado tuvimos un superávit de 16 mil millones de pesos" y denunciando que "no nos compensan la caja de jubilación, por eso pagamos con la plata del tesoro provincial nuestros jubilados".



"Acá hay un gobernador que tiene sensibilidad y un gobierno que da respuestas, por eso hoy recibí a ciudadanos preocupados por la inseguridad", afirmó luego y en este sentido aseguró que "por eso vamos a hacer dos comisarías aquí, tenemos que poner en Monte Caseros 3 fiscalías más, (cuya proyecto de ley, autoría del Gobernador ya tiene media sanción) y cien efectivos más con un Sistema 911 moderno, incorporando patrulleros".



"Estamos dando respuestas, pero la única manera de combatir la inseguridad es con desarrollo humano con trabajo digno, mientras tanto tenemos una contención, pero decimos que trabajen los Poderes Judicial y Legislativo, porque una sociedad organizada es la que vence a la delincuencia", afirmó al respecto, aclarando que "queremos tener una policía bien equipada y adecuada para la defensa de la ciudadanía, necesitamos tener justicia y seguridad, pero desarmados, todos con la ley".



Luego, el Gobernador se refirió a las acciones que promueven al sector privado con el fin de generar empleo de calidad, mencionando el crédito del Banco de Corrientes para una planta textil en en Monte Caseros, porque "cuando generamos puestos de trabajo se abren posibilidades de crecimiento y desarrollo", sostuvo.



Mientras que en materia de infraestructura para el desarrollo, se refirió al Acceso de Monte Caseros, que "lo hicimos con las regalías de Salto Grande", y afirmó que "necesitamos un Gobierno nacional que diga que va a venir a ayudarnos, Monte Caseros necesita otro acceso, y lo vamos a hacer juntos con Juan Carlos y cada uno de los legisladores". Agregó que "fuimos a hablar con el Presidente del Uruguay y el gobernador de Entre Ríos, porque necesitamos hacer el puente con Bella Unión que es absolutamente necesario".



"Tenemos que lograr que todos estén en este proyecto, juntos, tengamos convicción y fortaleza, porque es posible construir algo diferente, este espacio viene a construir una alternativa, en estas elecciones estamos apoyando a Juan Carlos Alvarez y Nino Paniagua, porque nadie va construir el futuro si no lo hacemos juntos", concluyó.



Previamente, el intendente Juan Carlos Álvarez sostuvo que "este 11 de junio está en juego la gobernabilidad, dándole a nuestro gobierno local y provincial la posibilidad de avanzar sin personas que pongan palos en la rueda, solo porque les molesta el crecimiento de Monte Caseros, todo lo que prometimos lo estamos cumpliendo, hoy está en juego el presente, por eso necesitamos a los jóvenes y los adultos mayores que apoyen el crecimiento de Monte Caseros. Gobernador, vamos a dar todo lo que tenemos que dar, y tenemos con qué pelearle a nuestros adversarios".



Por su parte, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard indicó que "hay adversarios políticos, pero el enemigo con el que vamos a luchar es la inflación y la inseguridad. No vamos a bajar los brazos porque el 11 de junio va a ser un triunfo contundente de ECO+Vamos Corrientes y será un mensaje que se va a empezar escuchar en toda la Argentina. Porque aquí hay un conjunto de fuerzas políticas que están haciendo bien su tarea. El aumento otorgado por el Gobernador es un logro, porque si hay una tarea difícil, es ganarle a la inflación".



La candidata a diputada provincial Lucrecia Lértora señaló que "la gente de Monte Caseras es honesta, trabajadora y aguerrida. Lo único que queremos los montecasereños es trabajar en paz y este Gobierno tiene un proyecto a futuro en conjunto con el Municipio". Su compañera de lista, Lorena Lazaroff dijo por su lado que "es importante que las mujeres se involucren para seguir transformando la política, eso es ir para adelante. Con educación, inclusión y desarrollo, el Gobierno provincial está transformando la provincia. Y nuestro Gobernador nos está poniendo de pie porque tiene coraje, apuesta al desarrollo productivo , a las economías regionales, para dar trabajo digno a la gente, este gobierno piensa en 1,2 millón de correntinos que somos".



En tanto, la candidata a concejal Griselda Susana Pantaleti expresó que "mi deseo es ser la voz de todos los vecinos llevadas al Ejecutivo mediante ordenanzas factibles. Esta alianza está generando una provincia moderna e inclusiva donde todos los ciudadanos puedan vivir y desarrollarse dignamente.Tenemos que estar juntos y unidos, porque cualquier poder sin unidad es débil". A su vez, el candidato a concejal, Nico Retamal sostuvo que "ECO+Vamos Corrientes es una alianza histórica que supo entender al pueblo de Corrientes, los jóvenes de 16 y 17 años van a votar ahora gracias al proyecto que impulsó nuestra fuerza política".