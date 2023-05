TRES CORRENTINOS, AL MUNDIAL DE CESTOBALL

Martes, 16 de mayo de 2023

Ricardo Marturet del club Córdoba; Juliana Miño del club Boca Unidos y Bruno Fernández del club Unión Arroyito integran los equipos femenino y masculino de la Selección Argentina de Cestoball.

Los tres deportistas correntinos partieron desde la Capital rumbo al Cenard, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dónde entrenarán y concentrarán con sus respectivos planteles de selección hasta este miércoles.

Luego, junto al resto de los planteles y la comitiva nacional, iniciarán el recorrido hacia la India con el sueño de conquistar la primera estrella de la historia de ese deporte.





La competencia ecuménica tendrá lugar en Bangalore, India, del 21 al 25 de este mes, siendo el primer certamen de este tipo para la disciplina deportiva, donde la Selección Argentina de Cestoball integrará el primer Mundial de ese deporte y estará presente el sueño de la primera estrella.





El equipo masculino, dirigido por la tucumana Melina Veliz; está conformado por representantes de Corrientes, Capital Federal, Tucumán, Santiago del Estero y San Luis; a cargo del preparador físico Fernando Zanfagnin.

Mientras que el plantel fememino, conducido por Manu Ledo; tiene integrantes de Capital Federal, La Pampa y Corrientes.





Con el aporte correntino, Argentina buscará hacerse de su primera estrella a nivel internacional, para un deporte que crece no solamente en el país, sino también en distintos lugares del mundo, expandiendo sus fronteras.



UN DEPORTE CENTENARIO



El Cestoball es un deporte que nació en Argentina y se hizo mundial. Fue creado por el padre de la Educación Física Enrique Romero Brest en 1897. Más de 125 años después de su creación, recién tendrá su primera cita Mundial en India, país donde el deporte se hizo muy popular.





En 2018, la Confederación Argentina de Cestoball inició contactos con India, país que manifestó interés en practicarlo. Esto abrió una puerta al ingreso en territorio asiático, donde en 2019 se realizaron competencias continentales.

A su vez, la práctica del Cestoball en Asia generó el interés de países africanos y se retomó la actividad en América, reiniciando un proceso de reorganización institucional a nivel mundial.



ARGENTINO EN SAN LUIS



La provincia de San Luis será sede del Campeonato Argentino de Cestoball, del 19 al 23 de julio. La decisión se tomó luego de una reunión entre la Confederación Argentina de Cestoball y las Federaciones y Asociaciones provinciales.





Desde la Confederación agradecen a la Federación Sanluiseña por asumir el compromiso, y por supuesto a todas las provincias asociadas que además de ofrecer otras alternativas para albergar el torneo, han comprendido la situación y se han solidarizado con la Federación Pampeana, que iba a recibir la competencia en esta temporada.





El Campeonato Argentino de Cestoball es el evento más grande de la disciplina. En Córdoba 2022 participaron 39 selecciones sumadas las cuatro categorías (Primeras Femenina y Masculina, Sub 17 y Sub 14 Femeninas) representando a 12 provincias, totalizando más de 460 jugadores.

Además, se jugaron 120 partidos en los 5 días de competencia, repartidos en 5 canchas.