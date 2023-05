EL DT DE BOCA UNIDOS CON POSIBILIDAD DE REPETIR EQUIPO FRENTE A SAN MARTÍN

Martes, 16 de mayo de 2023

El técnico de Boca Unidos, Raúl “Pipa” Estévez tendrá la posibilidad de repetir equipo para recibir mañana a San Martín de Formosa, en la continuidad de la etapa clasificatoria del torneo Federal A 2023.

El partido, correspondiente a la undécima fecha de la zona 4 se jugará este miércoles desde las 15,30 en el estadio aurirrojo, y tendrá el arbitraje de Gustavo Benítez de la Liga Salteña.



Boca Unidos viene de igualar 0 a 0 el sábado en su visita a Sarmiento de Resistencia en un encuentro muy equilibrado, cortando una mini racha de dos caídas consecutivas por amplio margen fuera de Corrientes.



Para que el punto logrado en la capital chaqueña tenga valor, el equipo correntino necesita ganar frente a San Martín, rival que con los dos últimos triunfos que consiguió en condición de local, lo pasó en la tabla de posiciones. Al no ser una semana normal de trabajo, el plantel correntino no tuvo descanso. Regresó a los entrenamientos el domingo, y ayer cumplió su segunda jornada con trabajos de gimnasio y algunos movimientos livianos en el campo de juego, teniendo en cuenta la proximidad del próximo compromiso.



Sin contar contar con suspendidos ni lesionados, el técnico aurirrojo, Raúl “Pipa” Estévez está en condiciones de poner a los mismos once que vienen de salir a la cancha del estadio Centenario. En la práctica de este martes, Boca Unidos completará la preparación, y el DT podría dar algunos indicios acerca de la formación que presentará para el compromiso de mañana.



El resto de la fecha



También el miércoles se jugarán los otros tres partidos de la zona 4, pero en horario nocturno.



Desde las 20,15 Sol de América recibirá en su estadio de la capital formoseña a Sarmiento de Resistencia.



A partir de las 20,30 en Rafaela, 9 de Julio será anfitrión de Central Norte de Salta.En tanto que desde las 22, Juventud Antoniana jugará frente al nuevo puntero del grupo, Gimnasia y Tiro, en otro clásico cruce salteño.



Tendrá fecha libre, Crucero del Norte, que luego de la derrota en Salta por 3 a 1 frente a Gimnasia y Tiro, se quedó sin técnico al renunciar a su cargo Pedro Dechat poniendo así fin a su tercer ciclo en el Colectivero.