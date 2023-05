SE DESARMAN LOS GALÁCTICOS DEL PSG: EL CLUB PUSO A LA VENTA A DOS DE SUS PRINCIPALES FIGURAS

Martes, 16 de mayo de 2023

Aunque los conducidos por Christophe Galtier están cerca de quedarse con al Ligue 1, una nueva eliminación prematura en la Champions League produjo un nuevo cimbronazo en la institución y provocó que la dirigencia tomara fuertes decisiones.

Además de Lionel Messi, quien finalmente no renovará su contrato y seguirá su camino fuera de Francia (Barcelona sueña con repatriarlo y Al Hilal de Arabia Saudita e Inter Miami de Estados Unidos aparecen al acecho para ficharlo), otros dos de los importantes integrantes de los galácticos del plantel tendrían puesto el cartel de venta. Según expresó LeParisien, el brasileño Neymar y el italiano Marco Verratti estarán en el mercado.



El rotativo sostiene que hubo un click tras lo acontecido el miércoles 3 de mayo, cuando un grupo de ultras del PSG protestó contra el 10 de la selección de Brasil en su casa a las afueras de la capital. Esa manifestación fue el “colmo” y que “ya no tenía corazón para vestir la camiseta parisina”.



A diferencia de lo que sucedió en el anterior verano europeo, Ney está dispuesto a estudiar todas las ofertas serias que se le acerquen. En ese momento el ex Santos se había mostrado inflexible ante la idea de Luis Campos de transferirlo para así hacerse con el dinero suficiente para realizar incorporaciones de peso y armar un equipo de fútbol alrededor de la figura de Kylian Mbappé, algo que se le prometió al delantero durante su última renovación de contrato.



“Las ganas de marcharse del brasileño podrían servir a la estrategia de la plantilla, que no ha renunciado a su primera idea: privarse del cuartofinalista del último Mundial, acabar con las intermitencias de un jugador muchas veces lesionado y fiestero incorregible fuera de la cancha”, escribió el diario.



El segundo máximo asistidor del equipo, solamente por detrás de Lionel Messi, tiene contrato hasta 2027 y un salario elevado (ronda los 26 millones de euros netos al año). Aunque no volverá a jugar hasta dentro de algunos meses producto de una lesión en el tobillo, el atacante de 31 años aún cuenta con un mercado interesante y su futuro podría estar en la Premier League.



El mencionado sitio francés advierte que la institución está trabajando tanto con el jugador como con sus representantes para encontrar una salida y que una vía de escape podría ser mediante un traspaso directo a modo de préstamo, con la posibilidad de que el PSG cubra parte de su salario, algo similar a lo que sucedió con el alemán Julian Draxler o los argentinos Leandro Paredes y Mauro Icardi.



Mundo Deportivo, por su parte, remarca que el campeonato inglés es una vieja debilidad del brasileño, incluso cuando brillaba en Barcelona y pone a tres equipos como posibles destinos: Manchester United, Newcastle y Chelsea.



El caso de Marco Verratti es similar al de Ney. El volante italiano quedó marcado por la afición tras su error en el primer gol del Bayern Munich en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League y tampoco gustó en la dirigencia que tras el parate del Mundial (su país no clasificó a Qatar 2022) regresó a las prácticas con cuatro kilos de más.



Aunque tiene un vínculo hasta mediados de 2026, el ex Pescara también recibió manifestaciones de los ultras del PSG en su domicilio y vería con buenos ojos una salida. “Entre su elevado sueldo -más de un millón bruto mensual-, su pérdida de influencia (2 asistencias en todas las competiciones) y un estilo de vida diferente al que exige un deportista de élite, el centrocampista puede dar a su jerarquía el deseo de separación. Pasan estrellas fugaces en el cielo de París”, concluyó el rotativo de la capital francesa.