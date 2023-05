EL PROGRAMA INCLUIR FUTURO LLEGÓ A ESTUDIANTES DE MBURUCUYÁ

Martes, 16 de mayo de 2023

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación entregó netbooks del programa Incluir Futuro, a estudiantes de segundo año del departamento de Mburucuyá.

El acto fue presidido por la titular de la cartera educativa provincial Práxedes López quien estuvo acompañada por parte de su gabinete y autoridades locales.



“Traigo el saludo especial del gobernador de la provincia Gustavo Valdés que hoy no pudo estar por cuestiones de agenda, pero nos pidió que la entrega no se detenga”, dijo la Ministra al inicio del discurso en el que hizo especial hincapié en la importancia de los contenidos incluidos dentro de los equipos. “Las computadoras son importantes, pero mucho más importante son los contenidos incluidos en ellas a través de CorrientesPlay y EducaPlay”, aseguró y enseguida explicó que son audiovisuales desarrollados por docentes correntinos. “Ya tenemos más de 1500 contenidos para primero, segundo y tercer año a los que se suman otros transversales para reforzar la educación”, contó y habló de la importancia que le da el Gobierno de Corrientes a los contenidos locales de historia, geografía e idiosincrasia, “esto es lo que nos identifica”



Vale resaltar que el acto tuvo lugar en la escuela Técnica de la localidad y contó con la presencia de los alumnos beneficiarios del programa Incluir Futuro que asisten al anexo del colegio secundario “Jorge Newbery” (Escuela N°487), al Colegio Secundario Jorge Newbery y a la extensión áulica del Colegio Secundario “Jorge Newbery (Escuela N°441).



“Esta escuela (la Escuela Técnica), me llena de alegría y satisfacción porque es una escuela que está creciendo mucho con formaciones profesionales, con los técnicos en construcción y en las pasantías”, aseguró y aprovechó la oportunidad para llamar a los alumnos del último año a que hagan el trayecto de formación profesional “eso le va a dar un adicional a su título de técnicos, por ejemplo tienen electricidad, albañilería, sé que son muchas horas más pero vale el esfuerzo”, aseguró en tanto remarcó: “Para nosotros como Gobierno Provincial, la Educación Pública y gratuita es lo más importante”.



A su turno, el director de Sistema del Ministerio Carlos Encina explicó que el programa Incluir Futuro fue pensado y diseñado por el gobernador Gustavo Valdés con la intención de que todos los alumnos del secundario reciban esta herramienta de estudio y de trabajo. Contó también que los equipos entregados tienen uno de los últimos procesadores, también cuatro Gigas de memoria, 200 Gigas de almacenamiento y tienen la posibilidad de acceder a aplicaciones específicas para las distintas materias.



Por su parte, el rector de la Escuela Técnica Luis Alberto Difranco dijo: “Venimos haciendo un trabajo académico muy fuerte con el acompañamiento de la Provincia y del Municipio y eso nos dio la posibilidad de que en estos últimos años se hayan construido cuatro salones más, se está terminando uno más y van a iniciar otros tres”, además contó que los chicos del año pasado desarrollaron el proyecto de un comedor para 50 chicos, y eso también ya está en proceso de adjudicación.



Durante el acto, la Ministra de Educación estuvo acompañada por el subsecretario de Gestión Administrativa Mauro Rinaldi, el subsecretario de Educación Julio Navías y el director de Secundaria Sergio Gutiérrez.