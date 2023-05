QUIMSA PASÓ LA ESCOBA Y LE PUSO PUNTO FINAL A LA ILUSIÓN DE REGATAS

Lunes, 15 de mayo de 2023

En el José Jorge Contte, Quimsa de Santiago del Estero superó 89 a 86 en un partidazo a Regatas, sellando así la serie 3-0 a su favor.

En una llave extremadamente pareja, los de Leandro Ramella supieron cerrar mejor los encuentros y ahora esperarán al ganador de Gimnasia-Obras.





Regatas cerró así su 19ª temporada en la Liga Nacional de Básquetbol, demostrando estar a la altura de las circunstancias frente a los santiagueños, teniendo chances de ganar en los tres partidos, pero Quimsa lo cerró mejor siempre y por eso avanza de fase.





En el tercer punto, las figuras fueron los extranjeros Eric Anderson con 16 puntos y 13 rebotes y Brandon Robinson con 16 tantos también. Mientras que en el local se destacaron Charles Hinkle con 20 unidades y Facundo Piñero con 19 tantos.





El duelo comenzó parejo, intercambiándose gol a gol, pero Quimsa encontró a falta de minuto y medio para el cierre como contrarrestar las ofensivas del local, y en ataque logró meter un positivo parcial de 0-10 para escaparse 14-24. Luego, el «remero» volvió a reencontrarse con el canasto y el primer parcial quedó 18-26.





En el segundo periodo los santiagueños mantuvieron el dominio en el tablero, y encontraron una buena circulación ofensiva con su segunda unidad en cancha, pero Regatas también aprovechó mejor sus oportunidades de ataque y levantó la efectividad para achicar la brecha. A falta de tres minutos y medio un doble de Hernández dejó todo en tablas en 34 por lado, aunque el «fantasma» no logró acomodarse y la visita continuó manejando el juego, llevándose el primer tiempo 41-43.





El descanso más largo no le sentó muy bien al «remero», ya que en apenas 1 minuto entró en penalización y no pudo capitalizar en ataque las oportunidades, mientras que Quimsa se sintió cómodo jugando en la pintura y despegó a 12, 45-57 en cuatro de juego.



Pero nuevamente el local pudo reponerse a la adversidad y clavó un tremendo parcial de 15-2 para volver al frente después de mucho tiempo por 60-59, y aunque la visita volvió a imponer su poderío un triple sobre el cierre de Hinkle dejó todo 65-64.





El cuarto final se vivió con las pulsaciones a mil, con un juego de tramite cambiante donde los dos se prestaron jugada tras jugada el liderazgo. En un final cerradísimo los dos llegaron con posibilidades, pero Quimsa encontró en Robinson el hombre clave para sacar una distancia de 3 puntos con 12 por jugar tras un rebote fundamental en ataque de Ramírez Barrios. Luego, Regatas tuvo dos oportunidades para empatar la historia, pero no encontró efectividad, y finalmente el duelo quedó para la visita 86-89 metiéndose en la semifinal.





Regatas redondeó una campaña irregular, pero que en playoffs logró mostrar cosas interesantes ante un candidato al título como lo es Quimsa. Por eso, no queda nada por reprochar.



SÍNTESIS



Regatas (86): Andrés Jaime 7, Juan Pablo Arengo 11, Charles Hinkle 20, Facundo Piñero 19 y Dárol Hernández 4 (FI); Alejandro Diez 8, Pablo Espinoza 0, Tobías Franchela 4, Wesley Alcegaire 8 y Felipe Pais 5. DT: Fernando Rivero.

Quimsa (89): Juan Brussino 12, Brandon Robinson 16, Mauro Cosolito 8, Fabián Ramírez Barrios 9 y Eric Anderson 16 (FI); Franco Baralle 12, Rodrigo Sánchez 6, Sebastián Acevedo 8, Kevin Hernández 2 y Agustín Pérez Tapia 0. DT: Leonardo Ramella.

Parciales: 18/26, 41/43 (23/17), 65/64 (24/21), 86/89 (21/25). Jueces: Pablo Estévez, Roberto Smith y Raúl Lorenzo. Estadio: José Jorge Contte.