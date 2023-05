GUSTAVO VALDÉS CONFIRMÓ OTRO AUMENTO SALARIAL PARA MAYO

Lunes, 15 de mayo de 2023

El gobernador Gustavo Valdés confirmó esta mañana que en mayo habrá aumento salarial del 10%. Dicha suba impactará en los aguinaldos de los estatales de Corrientes.

Vale recordar que desde hace varias semanas el mandatario insiste que "el seguimiento de los salarios es día a día porque debemos pelear mano a mano contra la inflación".



"En mayo vamos a estar dando otro incremento salarial, un 10% en el sueldo, va a impactar en el aguinaldo, vamos a dar más ingresos, en el sueldo, no en el plus", adelantó Valdés.



A su vez, el primer mandatario, expresó: "estamos consolidando los sueldos de modo que la administración pública y pasivos puedan mejorar"; y afirmó: "veo los números de la inflación, no quiero que quedemos atrasados en esto, la provincia tiene espalda, pero no queremos que la gente no llegue a fin de mes".



Asimismo, Gustavo Valdés, remarcó: "esta corrida de la inflación nos hace corrernos cada vez mas del arco, pero vamos dar esta recomposición para activos y pasivos".