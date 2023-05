EL GOBIERNO PROVINCIAL ENTREGÓ NETBOOKS A ESTUDIANTES DE ITUZAINGÓ

Viernes, 12 de mayo de 2023

El Gobierno de la Provincia de Corrientes a través del Ministerio de Educación, realizó este jueves la entrega de Netbooks en el marco del Programa Incluir Futuro, a diferentes instituciones educativas de Ituzaingó.

La titular de la mencionada cartera, Práxedes López, presidió los diferentes actos que se realizaron: la primera entrega de los dispositivos electrónicos tuvo lugar en el colegio Secundario "Doña María Haydee Galarza", de Villa Olivari, luego las autoridades educativas se trasladaron a la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) ITU IS 28, de Rincón Santa María, Departamento de Ituzaingó.



López transmitió el saludo del gobernador Gustavo Valdés y destacó que le encomendó que no se detuviera la entrega de netbooks a cada alumno de la Provincia. Luego, remarcó la importancia del programa Incluir Futuro: "Fue creado en época de pandemia cuando no sabíamos qué hacer y resolver la cuestión de las trayectorias escolares, cuando nuestros docentes tuvieron que acudir a sus celulares, fotocopias, dando siempre el sacrificio y trabajo que realizan nuestros docentes, así surgió este programa", dijo y subrayó: "Nuestro primer Mandatario resaltó la importancia que era que existiera una plataforma de contenidos educativos, y así surgió Corrientes Play y EducaPlay, en donde pueden encontrar material educativo de primer y segundo año para reforzar sus aprendizajes, así como también actividades para nuestros docentes para seguir capacitándose".



"El compromiso del Gobierno de la Provincia a través de la política del Gobernador es educación pública y gratuita, igualitaria para todos los correntinos, por eso esta escuela y la más lejana van a tener el mismo acceso. Espero qué les sea de gran provecho, que lo cuiden porque los tiene que acompañar toda la trayectoria escolar hasta que ustedes se reciban", dijo.



Por otra parte, vale mencionar que durante el acto realizado en Villa Olivari, la ministra de Educación anunció una nueva oferta educativa, Administración y Gestión en Informática: "Van a tener un anexo más, tenemos que seguir creciendo y va a haber más ofertas de formación profesional; docentes y alumnos necesitan apropiarse de la tecnología". En el marco del día del Himno Nacional, destacó que "esas estrofas tan valiosas e importantes de ese poema lírico que nos llena de orgullo, nosotros aquí en Ituzaingó lo hacemos en sus dos versiones, sigan haciéndolo, tenemos que seguir promoviendo nuestra cultura, nuestra lengua".



El segundo acto, en la EFA ITU, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, distinguió que "hoy el Gobierno de la Provincia viene a traer una herramienta tecnológica que los va a conectar al mundo y les dará la posibilidad de estar conectados con la información de punta que enriquecerá el conocimiento que ustedes van a tener en esta EFA". Agregó que "sus compañeros tuvieron la posibilidad de conocer Francia, otra cultura en donde fueron reconocidos por su calidad de conocimiento y mano de obra, la misma que se produce aquí en este establecimiento educativo".



Finalmente, resaltó la importancia de la inclusión: "Cuando venimos a este tipo de actos, notamos que hay un Gobierno provincial que está presente y que trabaja en acortar las brechas de las desigualdades".



El programa Incluir Futuro fue pensado y diseñado con la intención de que todos los alumnos del secundario reciban esta herramienta de estudio y de trabajo. Estos equipos tienen uno de los últimos procesadores, también cuatro gigas de memoria, 200 gigas de almacenamiento y tienen la posibilidad de acceder a las aplicaciones específicas para las distintas materias que se encuentran disponibles en EducaPlay y Corrientes Play.



En la oportunidad, el Ministerio de Educación realizó la entrega de banderas de ceremonia, mochilas, elementos deportivos, administrativos, escolar, de cocina, artículos de limpieza y sanitarios a las diferentes instituciones escolares. Participaron de los actos, además de Práxedes López y el intendente Valdés, los subsecretarios de Gestión Educativa, Julio Navias; de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi; y de Infraestructura Escolar, Emilio Breard; el director de Nivel Secundario, Sergio Gutiérrez; la presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, entre otros.